Klimaforandringerne rammer mange verden over på vidt forskellige måder. Det seneste offer er gletsjeren 'Ok' i Island.

Søndag blev der holdt begravelse af gletsjeren på toppen af vulkanen, hvor man efterlod en mindeplade.

På metalpladen står der ‘et brev til fremtiden’ med store bogstaver på både islandsk og engelsk, skriver DR.

‘Ok er den første gletsjer, der mister sin status som gletsjer. De næste 200 år forventes alle vores gletsjere at gå samme vej. Dette monument skal vise, at vi ved, hvad der foregår, og hvad der skal gøres.’

Der blev afholdt demonstration i forbindelse med begravelsen af gletsjeren. Foto: JEREMIE RICHARD Vis mere Der blev afholdt demonstration i forbindelse med begravelsen af gletsjeren. Foto: JEREMIE RICHARD

‘Kun I ved, om vi gjorde det,' står der på mindepladen.

Faktisk blev gletsjeren erklæret død allerede tilbage i 2014, fordi der var smeltet så meget, at den ikke bevægede sig mere.

Andri Snær Magnason, der er en islandsk forfatter, har skrevet budskabet på mindestenen, og han gør det med en forhåbning om at sende et signal til politikerne verden over.

I den kommende uge skal Tysklands kansler og de nordiske statsministre mødes i Reykjavik, og han håber, at de vil tage snakken op om klimaforandringerne.

Mindetavlen i forbindelse med begravelsen af Ok. Foto: STR Vis mere Mindetavlen i forbindelse med begravelsen af Ok. Foto: STR

Den islandske statsminister var også til stede ved 'begravelsen', og hun har udtrykt sin medfølelse på Facebook.

'I dag siger vi formelt farvel til gletsjeren Ok. Det er den første islandske gletsjer, der er forsvundet i klimaforandringernes tidsalder.'

'Landskabet er stadig smukt, men skønheden falmer i vores øjne, når vi ved, hvad der var der før og hvorfor det er forsvundet,' skriver Katrin Jakobsdottir.

Hun har været statsminister siden 2017.