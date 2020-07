Naya Riveras lig blev fundet mandag efter at være forsvundet i fem dage efter en bådtur på en sø.

Den afdøde stjerne fra musicalserien "Glee" Naya Rivera døde i en drukneulykke.

Det viser en obduktion af skuespillerens lig tirsdag.

33-årige Rivera blev fundet mandag efter at have været forsvundet i fem dage efter en bådtur med sin søn.

Obduktionen viser også, at Rivera hverken havde alkohol eller narkotika blodet. Der var heller ikke tegn på alvorlige skader.

Rivera spillede cheerleaderen Santana Lopez i den populære musicalserie "Glee", der handler om et kor på et gymnasium i USA.

Serien sendt første gang i 2009 og kørte frem til 2015.

Hendes lig blev fundet nær overfladen på søen Lake Piru, tæt på hvor hendes båd blev fundet, oplyser det lokale politi.

Riveras fireårige søn, Josey, blev fundet sovende alene i båden.

Han har fortalt politiet, at han var ude at bade med sin mor i søen, der ligger 80 kilometer nord for Los Angeles.

/ritzau/Reuters