Midt i åbningstiden for den populære kinesiske glasbro i Longjing skete det, som ikke må ske.

En kraftig vind kom og smadrede det meste af glasset – som udgør broens gulv – og tilbage var kun metalbjælker med meterstore mellemrum og enkelte glasplader.

Tilbage sad en mandlig turist, der var blevet fanget midt ude på den hundrede meter høje bro.

Her klamrede han sig fast i mere end en halv time, indtil han blev hjulpet i sikkerhed af brandmænd, politi og skov- og turismepersonale. Det skriver The Guardian.

Manden skulle efter sigende ikke være kommet noget til, men blev for en god ordens skyld sendt til hospitalet til et tjek og en samtale.

Vidner på stedet kalder hændelsen for et mareridt, og det har fået bekymringen frem i en gæst:

»Der er blevet bygget rigtig mange glasboer de seneste år, og de er meget populære. Men hvordan kan de sikre dem?«

Ifølge The Guardian har lokale myndigheder de seneste dage dog været i gang med at lave retningslinjer for broernes konstruktion. For eksempel for tekniske standarder og anbefalinger mod at bygge i områder med risiko for jordskælv.