Det skulle have været en glædelig familiebegivenhed, men endte i en katastrofe.

Skovbrande i Californien har de seneste dage raseret den amerikanske delstat. Mens flammerne stadig spreder sig, begynder myndighederne at opgøre tabene:

200 mennesker er blevet evakueret.

14.000 brandfolk kæmper mod flammerne.

8.000 kvadratkilometer skov er væk.

Nu har det californiske brandvæsen fundet årsagen til branden, der lørdag tog sit udspring på en rasteplads i El Dorado Ranch Park i byen Yucaipa. Den bagvedliggende historie har fået beboere i området til at korse sig.

Søndag havde ilden godt fat i en bjergside i San Bernardino National Park i USA. EPA/KYLE GRILLOT Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Søndag havde ilden godt fat i en bjergside i San Bernardino National Park i USA. EPA/KYLE GRILLOT Foto: KYLE GRILLOT

Det var ellers med de bedste intentioner, at en californisk familie var taget i skoven. Familien, der ventede familieforøgelse, havde netop fået at vide, at de ventede en dreng, og havde inviteret venner og bekendte ud for at dele nyheden med dem.

For at gøre begivenheden mindeværdig havde de investeret i et stykke fyrværkeri, der skulle tændes under afsløringen af kønnet på deres kommende barn.

Dagen vil blive husket – ikke bare i den nærmeste familie – men også blandt store dele af Californiens befolkning.

For fyrværkeriet satte ild til græsset omkring den rasteplads, hvor familien holdt fest og derfra spredte den sig som en løbeild – med store konsekvenser.

Vis dette opslag på Instagram CAL FIRE Law Enforcement has determined the El Dorado Fire, burning near Oak Glen in San Bernardino County, was caused by a smoke generating pyrotechnic device, used during a gender reveal party. The fire began at 10:23 am on September 5, 2020 in the El Dorado Ranch Park in Yucaipa. The fire spread from the park to the north on to Yucaipa Ridge that separates Mountain Home Village and Forest Falls from the City of Yucaipa. Et opslag delt af CAL FIRE San Bernardino Unit (@calfirebdu) den 6. Sep, 2020 kl. 8.08 PDT

Brandefterforsker Bennet Milloy siger, at familien har samarbejdet med myndighederne, og at de forsøgte at slukke ilden.

»De forsøgte at bruge vandflasker, men i fire meter højt græs vil du aldrig kunne slukke en ild med det,« sagde han til det lokale medie ABC7.

Branden kan potentielt få alvorlige konsekvenser for familien, hvis de bliver holdt ansvarlige for branden. Men ifølge efterforskeren Bennet Milloy vil der først blive taget stilling til skyldsspørgsmålet, når ilden er slukket. Men som han siger til New York Times:

»Jeg kan ikke tale på deres vegne, men personligt kan jeg kun forestille mig, hvor forfærdeligt de må føle sig – af så mange grunde.«

Brandfolk på vej på job søndag. EPA/KYLE GRILLOT Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Brandfolk på vej på job søndag. EPA/KYLE GRILLOT Foto: KYLE GRILLOT

Branden i Yucaipa er ikke den eneste skovbrand, der for tiden hærger i USA.

Varmen ligger massivt over Californien, hvor der i weekenden blev registreret temperaturer op til 49,4 grader. Varmen øger brandfare i hele delstaten.

Siden 15. august har brandvæsnet talt hele 1000 skovbrande i området. Langt de fleste er antændt af lynnedslag, mens en enkelt altså blev antændt af mennesker.

De mange brande har kostet både menneskeliv og materiel. Otte mennesker har de seneste uger mistet livet i kampen mod flammerne, og cirka 3.300 bygninger er blevet ødelagt.

Beboerere holder øje med ilden nær deres hjem i Yucaipa. EPA/KYLE GRILLOT Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Beboerere holder øje med ilden nær deres hjem i Yucaipa. EPA/KYLE GRILLOT Foto: KYLE GRILLOT



Branden, som babyfesten udløste, har ikke kostet menneskeliv. Men beboeren Linda Corcoran, der normalt bor i byen Forest Falls, er sammen med sin mand blevet evakueret fra sit hjem på grund af den seneste brand.

Hun siger til ABC7:

»Jeg er overrasket over, hvor dumme folk kan være. Folk ejer ikke sund fornuft. Jeg er vred, men jeg er ikke overrasket.«