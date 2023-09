Det vakte med det samme stor forfærdelse, da en ældre mand dukkede op på skadestuen og sagde, at han havde et 'afdødt barn' liggende bag i sin bil.

Da skadestuens personale kiggede ind i bilen, fandt de en sort plastikpose – og inde i den lå et lille barn.

Et barn, der siden er blevet identificeret som den amerikanske pige Myrical Wicker, der blot blev 11 måneder.

Det skriver en række internationale medier som People og The Guardian.

Men der stoppede tragedien ikke.

For da man efterforskede sagen nærmere, voksede den sig kun større.

På tidspunktet for den lille piges død i sidste uge var hun i den 40-årige Kristen Grahams varetægt i den amerikanske delstat Virginia.

Det var ikke unormalt, at Kristen i flere uger ad gangen passede Myrical for barnets mor, der er en unavngivet 17-årig teenager.

40-årige Kristen Graham er anholdt i sagen.

Men i tirsdags gik noget helt galt.

Ifølge sherif Ron Montgomery fra politiet i York-Poquoson, som har holdt et pressemøde om sagen, modtog Kristen Graham den nat et telefonopkald fra en veninde i byen Newport News.

Veninden var ved at passe en ældre person og spurgte ifølge politiet Kristen, om hun ville hente nogle cigaretter til hende, da hun ikke kunne forlade den ældre person.

Kristen satte derefter Myrical ind på bagsædet af sin bil sammen med en lille hund, hun også passede – og kørte hen til en kiosk, hvor hun ifølge overvågningsbilleder købte cigaretter og en flaske æblejuice.

Bagefter kørte hun hen til veninden, hvor hun blev 'i noget tid' sammen med den lille pige og hunden.

Omkring klokken 8 om morgenen ankom Kristen Graham i bil til sit hjem, hvorefter hun rullede vinduerne i bilen op, slukkede motoren og gik indenfor.

Men pigen og hunden befandt sig stadig i køretøjet.

Indenfor faldt den 40-årige kvinde ifølge politiets foreløbige efterforskning i søvn, og hun vågnede angiveligt først, da hendes mobil ringede klokken 14.30.



Da hun ifølge egen forklaring gik udenfor for at se til den lille pige, fandt hun hende værende død.

På pressemødet fortalte Ron Montgomery, at Kristen Graham derefter skulle have båret pigen indenfor i huset, hvor hun bor med en ældre mand, der er i 80erne.

Det var den ældre mænd, der efterfølgende fragtede den lille pige hen til skadestuen i Newport News, hvorefter der blev slået alarm.

»Det er meningsløst, at noget som dette skete,« lød det fra Ron Montgomery på pressemødet.

Også hunden lå død i bilen, da Kristen tjekkede til dem.

Hun blev onsdag sigtet for sigtet for vanrøgt af børn og dyremishandling, men ifølge Ron Montgomery er det ikke usandsynligt, at anklagerne kan blive opgraderet til drabsanklager, når en obduktion af den lille pige er færdig.

Det vides ikke, om varmen spillede en rolle i Myrical og hundens død, men der var mere end 31 grader udenfor, da de blev fundet.

Kristen Graham sidder nu varetægtsfænglset, mens sagen fortsat efterforskes.