Da hun kom hen til sine forældres hjem i den amerikanske by Olalla, opdagede hun, at der var tegn på, at nogen havde brudt ind i huset.

Og indenfor fandt hun blod.

Da hun ikke kunne finde hverken sin mor eller far, slog hun alarm og ringede til politiet.

Senere gjorde betjente en 'grusom' opdagelse, da forældreparret – Steve og Mina Shulz, der begge var 51 år – blev fundet liggende dræbt.

Nu er der faldet dom i den brutale og tragiske sag fra august sidste år, men forinden fik datteren mulighed for at konfrontere gerningsmanden bag.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder People, Seattle Times og lokalmedierne Kitsap Sun og Kiro7.

Det var den 18. august, at datteren var taget hjem til forældrene i delstaten Washington for at tjekke op på dem, da hun ikke kunne få kontakt til dem – men i stedet gjorde hun de uhyggelige fund.

Forældrene blev senere den eftermiddag fundet gemt af vejen i en skraldespand i nærheden af deres hjem.

De lå begge skudt og dræbt.

En større efterforskning af sagen blev sat i gang, og politiet kom hurtigt på sporet af den 40-årige mand Shaun Rose, som man mente kunne have begået indbruddet i hjemmet.

Få dage senere blev han anholdt i Tacoma og sigtet – både for indbrud og for drabene.

Under retssagen har han erkendt sig skyldig, og da dommen i denne uge faldt, fik parrets datter en mulighed for at få ordet.

Der fortalte hun blandt andet, at hun var blevet diagnosticeret med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

»Jeg ligger vågen, hjemsøgt af tanker om, hvad mine forældre gik igennem i deres sidste øjeblikke, hvor meget smerte og lidelse de må have følt, da Shaun Rose krænkede deres sikkerhed, deres hjem, deres kroppe,« sagde hun.

»Jeg tænker på, hvordan min far i sine døende øjeblikke prøvede sit bedste for at beskytte sin kone, men alligevel myrdede Shaun dem begge og plyndrede deres hjem.«

Da Shaun Rose begik indbruddet, var han påvirket af stoffer.

Undervejs blev han opdaget af parret – som han endte med at dræbe, før han stak af fra stedet.

»Havde du gået din vej den nat, eller endnu bedre, aldrig nærmet dig deres hjem i første omgang – ville ingen af os være her i dag,« sagde datteren med henvisning til deres plads i retssalen.

»Det er mere end to liv, du endte, Shaun. Du afsluttede deres fremtid, deres plads i mit liv, såvel som deres plads i andres liv.«

Shaun Rose blev i retten i Kitsap County idømt 66 års fængsel.