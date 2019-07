Da en amerikansk mand i weekenden gjorde rent i sin mors lejlighed, efter hun var sovet ind, fandt han en gammel kasse i hendes fryser.

Da han åbnede den, fik han et chok - i kassen lå et nedfrosset lig af et spædbarn.

Det skriver USA Today og nyhedsbureauet AP.

Adam Smith fra Missouri mistede i sidste uge sin mor til lungekræft. I weekenden besluttede den 37-årige mand sig for at begynde at gøre rent i den lejlighed i St. Louis, hvor moderen havde boet de sidste 20 år af sit liv, og det var under rengøringen, at han fandt kassen i fryseren.

Det var ikke første gang, han havde set kassen, for moderen havde haft den med sig, hver gang hun var flyttet, og da han på et tidspunkt spurgte hende, hvad der var i den, havde hun forklaret, at den indeholdt toppen af en bryllupskage.

Af nysgerrighed valgte han i weekenden for første gang at tage et kig i kassen - og fandt i stedet liget af et spædbarn viklet ind i pink fleece.

»Det havde stadig hud, hår og alting. Det var mumificeret,« fortæller han ifølge USA Today til lokalmediet KSDK-TV og fortsætter:

»Jeg blev helt chokeret, lagde kassen tilbage og ringede til politiet med det samme.«

Politiet er nu ved at undersøge sagen, og en obduktion af liget skal fastslå, hvordan det lille spædbarn døde.

Til USA Today forklarer Adam Smith, at han er både forvirret og vred og nu bare håber på at kunne få en afklaring på situationen.

Videre fortæller han, at han på et tidspunkt, da han var barn, spurgte sin mor, hvorfor hun var trist, og til det havde hun svaret, at hendes ældste barn den dag ville være fyldt 21 år.

Han har givet politiet en dna-prøve for at se, om det matcher med spædbarnets.