Da en person i de tidlige morgentimer onsdag kiggede ned i nogle affaldscontainere, blev der gjort et makabert fund.

For i en af dem lå en del af et lig. Nu er sønnen til en fremtrædende Hollywood-producer blevet anholdt i sagen.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder CNN og The New York Times.

Den dystre sag fik allerede sin begyndelse tirsdag aften, hvor betjente fra Los Angeles Police Department blev sendt ud til en bolig i byen Tarzana i delstaten Californien, efter en bygningsarbejder havde ringet ind og sagt, at der var blevet set et menneskelig i en plastikpose.

Arkivfoto af Hollywood-agenten Sam Haskell lll (i midten) fra 2021. Foto: Mark Von Holden/AP/Ritzau Scanpix

Men da betjentene kom frem, var der ifølge politiinspektør Efren Gutierrez 'intet at finde'.

»Der var ingen beviser, der gjorde det muligt for betjentene at skaffe sig adgang til hjemmet,« forklarede han ifølge The New York Times på et pressemøde i weekenden.

Næste morgen, da en person gennemsøgte affaldscontainere nogle kilometer væk, fandt vedkommende dog en plastikpose.

Og i den plastikpose fandt man en kvindes torso.

Endnu er man i gang med at identificere kvindens lig, men det formodes, at der kan være tale om den 37-årige Mei Li Haskell, som bor i huset, som anmeldelsen var gået på.

Mei Li Haskell og hendes forældre er endnu ikke fundet. Foto: Los Angeles Police Department

Hun er gift med den 35-årige Samuel Haskell, der er søn af den Emmy-vindende producer og Hollywood-agent Sam Haskell III, som ifølge CNN blandt andet har været agent for Whoopi Goldberg, Dolly Parton og George Clooney.

Parret bor sammen med deres tre børn – men da man ledte huset igennem, fandt man ingen spor efter Mei Li Haskell.

Men der stopper sagen ikke.

For i huset bor også Mei Li Haskells forældre, 71-årige Gaoshan Li og 64-årige Yanxiang Wang – og de er også begge forsvundet.

Siden er Samuel Haskell blevet anholdt og sigtet for drab.

Han er mistænkt for både at have dræbt sin hustru og sine svigerforældre for derefter at have skilt sig af med deres lig.

Han sidder nu varetægtsfængslet mod en kaution på 2.000.000 dollar, svarende til knap 14 millioner danske kroner.

I sidste uge forklarede Efren Gutierrez fra LAPD, at alle forsøg på at få kontakt til Mei Li Haskells forældre ikke havde ført til noget.

»De ville normalt være hjemme i disse timer, og vi har forsøgt at kontakte dem via telefon og mobiltelefon, men de svarer ikke. Og det samme med Mei. Hun er ikke blevet fundet,« forklarede han ifølge Los Angeles Times.

Parrets børn bliver nu passet af andre familiemedlemmer, oplyses det.