Efter hun sendte sin teenagesøn ud for at købe frokost, så hun ham aldrig igen.

Nu har hun taget turen til et såkaldt 'skrækhus' i en lille landsby i El Salvador i håbet om, at svaret på, hvad der skete med ham, kan findes der.

Det skriver The Guardian.

Det er syv år siden, at Jessenia Elizabeth Francias søn, 16-årige Luis Fernando, forsvandt, efter han var ude for at hente frokost.

Teknikere arbejder ved det grønne hus i den lille landsby. Foto: AFP Photo / National Civil Police

Siden har hun ledt og ledt og ledt efter ham. Uden at finde svar.

Men efter det såkaldte 'skrækhus' blev fundet i begyndelsen af måneden, nærer hun – og mange andre, der savner familiemedlemmer – nu et håb om, at man kan få vished over, hvad der blev deres skæbne.

»Jeg ønsker i det mindste bare at finde hans knogler, så jeg kan begrave ham og finde fred,« fortæller den 38-årige kvinde til The Guardian.

Årsagen til, at hun og mange andre den seneste tid er rejst hen til det grønne hus på Estévez Street i den lille by Chalchuapa, er, at der er fundet lig der.

En kvinde, som er mødt op ved huset, viser et billede af sin datter, Arely Mayda Yamileth, der forsvandt for tre år siden. Foto: JOSE CABEZAS

Mange lig. Mest af kvinder, men også af mænd. Og af helt små børn.

De forfærdelige fund blev gjort, efter naboer om natten til 7. maj hørte skrig fra en ung kvinde komme derfra.

Da politiet ankom til stedet, fandt man den unge kvinde og hendes mor ligge døde.

Begge menes at være blevet dræbt med slag fra et jernrør af husets beboer – den 51-årige tidligere politibetjent Hugo Ernesto Osorio Chávez, der mistænkes for at være massemorder og for at have begravet sine ofre på sin grund.

Candelaria Carranza Castro viser et billede af sin datter, Arely Aracely Antillon, som forsvandt for seks år siden. Foto: JOSE CABEZAS

Da politiet ville tage manden med ud af huset, faldt de over to halvbegravede lig af to mænd ved husets veranda.

Efter de begyndte at grave, fandt de flere lig.

Det er endnu ikke oplyst, hvor mange lig der menes at være på grunden, men det formodes, at der kan være tale om op til 40. Og ikke under 15.

Ifølge The Guardian menes de fleste af ofrene at være yngre kvinder, som Osorio skal have lokket med sig hjem med løfter om at finde arbejde til dem i Mexico.

Claudia Lopez viser et billede af sin bror, der forsvandt for tre år siden. Foto: JOSE CABEZAS

Mindst tre af ofrene er børn, der henholdsvis blev to, syv og ni år.

Udover Osorio er ni andre personer også blevet anholdt i sagen. De mistænkes blandt andet for at være menneskesmuglere, og man frygter også, at Osorio kan have brugt sin have til at begrave andres ofre.

Siden de uhyggelige fund kom frem for dagens lys, har sagen sendt chokbølger gennem El Salvador, ligesom der er blevet sat fokus på drab på kvinder i Latinamerika, hvor 4.000 kvinder alene i 2019 blev dræbt.