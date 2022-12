Lyt til artiklen

Da man i begyndelsen af december tjekkede bunden af et fly igennem i den britiske lufthavn Gatwick, gjorde man et forfærdeligt fund.

Der fandt man nemlig liget af en mand.

Det skriver BBC.

Forinden havde flyet tilbagelagt en afstand af mere end 4.400 kilometer fra hovedstaden i Gambia til lufthavnen i London.

Det landede på britisk jord den 7. december – og efterfølgende fandt man liget af manden i bunden af flyet.

»Det er en frygtelig trist nyhed, og vores tanker går til den afdødes familie og venner,« oplyser en talsmand fra lufthavnen i Gatwick.

En talsmand for selskabet Tui, der stod for flyvningen, oplyser, at myndighederne er i gang med at undersøge sagen nærmere.

Manden er endnu ikke identificeret, og det vides heller ikke endnu, hvordan han formåede at komme om bord på flyet.

Det er ifølge BBC langt fra første gang, at blinde passagerer har sneget sig om bord på fly på vej mod landet.

Ofte er det dog endt ulykkeligt. Eksempelvis i 2012, hvor en 26-årig mand fra Mozambique blev fundet liggende død en gade i det vestlige London. Han mistede livet efter at være faldet fra et fly, der var på vej fra Angola.