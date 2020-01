En australsk mand fik sig noget af en overraskelse, da han for små to år siden blev kaldt til et møde af sin chef.

For inde på kontoret ventede en betjent og en læge på ham - og de fortalte ham, at hans kræftsyge kæreste, som han havde viet sit liv til at passe på, sandsynligvis slet ikke var syg.

I flere år havde australske Brad Congerton dannet par med 28-årige Lucy Wieland, og da hun fortalte, at hun var blevet diagnosticeret med aggressiv livmoderhalskræft, troede han på hende.

Det fortæller han ifølge Daily Mail til det lokale medie Townsville Bulletin.

Han gjorde derfor alt, hvad han kunne, for at hjælpe hende.

Han hjalp hende op at sidde i sengen om morgenen, hentede mad til hende, støttede hende på vejen ud på toilettet, fandt hendes medicin frem - og tog flere lån på mere end 100.000 kroner for at betale for hendes behandlinger. Men en dag for halvandet år siden ændrede det hele sig.

»Den morgen kyssede jeg hende farvel og sagde: »Jeg elsker dig,« og tog af sted på arbejde. Det var sidste gang, jeg talte med hende,« fortæller Brad Congerton til Townsville Bulletin.

Han blev kaldt ind på chefens kontor, og derinde stod en betjent og en læge, som fortalte ham, at hans kæreste var mistænkt for at have løjet om sin sygdom.

Senere er hun blevet sigtet - og efterfølgende tiltalt - for blandt andet bedrageri, idet hun modtog mere end 250.000 kroner i en indsamling, der var blevet oprettet for at hjælpe og støtte hende gennem sygdomsforløbet.

Til Townsville Bulletin fortæller Brad Congerton, at flere mistænkte, at han måtte have vidst, at hans kæreste angiveligt løj om sin sygdom.

Men det afviser han. I stedet troede han blindt på hende.

Han forklarer blandt andet, at han kørte Lucy Wieland til hospitalet, hvor hun sagde, at hun skulle have kemobehandlinger, men hun lod ham aldrig gå med ind, idet hun forklarede, at hun ikke ville have, at han skulle se hende have det dårligt.

Sagen om Lucy Wieland kom frem i slutningen af 2018.

Ifølge BBC opstod mistanken mod hende, efter en person henvendte sig til politiet og sagde, at vedkommende havde 'spottet nogle problemer i hendes historie'.

Det vides ikke, hvordan Lucy Wieland helt konkret forholder sig til anklagerne mod sig - og det vides heller ikke, hvad hendes motiv skal have været.

Retssagen mod hende er sat til at begynde i slutningen af januar.