Hvis man har planlagt den store tur til den italienske storby Rom, så kan det godt ske, at man skal lave lidt research.

Man kan nemlig ende med at rejse hjem med en klækkelig bøde, hvis man dummer sig.

Det drejer sig om den spanske trappe i hjertet af Rom. I 2016 besluttede man at restaurere trappen ved at fjerne alt det skidt, som turister blandt andet havde efterladt. Der var tale om tyggegummi, spildt vin og mad.

Men det gad italienerne ikke mere, så i stedet besluttede man at indføre bøder til de personer, som besluttede at sætte sig på den berømte trappe, skriver The Telegraph.

Og det er altså her, at det kan gå hen og blive rigtig dyrt for turisterne. Prisen lyder nemlig 250 euro, omkring 1850 kroner, hvis man sætter sig på trappen.

Og endnu værre er det, hvis politiet kan bevise, at trappen er blevet påført skade, mens du sad der. Så er vi tæt på 3000 kroner.

Men det er altså ikke regler, som alle i den historiske by er enige i. Den kulturelle ekspert Vittorio Sgarbi er i hvert fald ikke tilfreds.

»Den her regel er overdreven, næsten facistisk. Monomentet skal naturligvis beskyttes, og folk skal ikke spise på trapperne, men det er virkelig overdrevet at forbyde turister at sætte sig ned.«

»Det forekommer mig lidt facistisk,« siger han.

I nærheden holder berømte butikker som Prada og Gucci til, og de er glade for reglerne om at straffe de siddende turister.

»For at forsøge at tjekke, hvem der skader monumentet ved at spise og drikke, ville du brug for en politibetjent til hver enkelt turist,« siger Gianni Battistoni, der er præsident for forbundet for butikkerne.

Rom er ikke den eneste by, som er begyndt at straffe turister hårdt. I Venedig har man også indført bøder.