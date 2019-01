En mexicansk pornostjerne planlægger at opfylde en heldig fans fantasier ved at tilbyde sig til en date i februar. En date den 14. februar - valentinsdag vel at mærke.

På dagen tilbyder Annie López, som går under kunstnernavnet Annie Sex Teen, en hel dag og aften med sig selv til den heldige vinder. Det skriver news.com.au.

Konkurrencen er gratis, den kræver kun, at fansene løbende følger López på hendes sociale medier, og at de poster hendes fotografier videre.

Et screenshot til et Whatsapp-nummer gælder som bevis.

a celebrar el #14deFebrero con uno de mis Fans !!!! #LoMasVisto #viral

lee el texto de las imágenes y apúntate no importa si eres hombre o mujer. solo tienes que ser mayor de 18 años y seguir la dinámica @anniesexteenpsm Actriz Porno Mexicana 100% Natural pic.twitter.com/zc2z7vHPWX — Annie Sex Teen (@anniesexteenpsm) 25. januar 2019

Vinderen af konkurrencen får lov til at spendere natten til den 14. med López. Hun lover, at sceancen bliver videofilmet, selv om det ikke er sikkert, at filmen bliver offentligt tilgængelig.

Andenpladsen får et videospil, 'FIFA 2019', mens præmien til nr. tre er en T-shirt og en poster af López.

Konkurrencen er åben for både mænd og kvinder, og den kommer efter en lignende konkurrence i oktober sidste år.

Dengang fik vinderen lov til at filme en pornoscene med López. Det skriver Daily Mail.

Annie López har startet en konkurrence: Førstepræmien er en nat med hende på valentinsdag. Foto: Facebook Vis mere Annie López har startet en konkurrence: Førstepræmien er en nat med hende på valentinsdag. Foto: Facebook

Annie López beskriver sig selv som 'mexicansk pornostjerne, model og klummeskribent' på Twitter.

Ifølge hendes profil på PornHub er hun 25 år gammel og interesserer sig for både for mænd og kvinder. Hun er født den 30. november 1993.

Hun er ikke den eneste latinamerikanske pornostjerne, som har skabt overskrifter.

I november 2018 afslørede den colombianske skuespiller Yudy Pineda til de sydamerikanske medier, at hun havde lavet et dramatisk karriere-skifte.

Hun havde levet otte år i et kloster, fast besluttet på at blive nonne, før hun bevægede sig ind i pornoindustrien.

Nu er hun godt tilfreds med karriereskiftet:

»Jeg føler mig rigtig god, når jeg går i kirke. Jeg går aldrig glip af fredagsbønnen, møderne om lørdagen eller messen om søndagen.«