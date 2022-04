Jordans prins Hamzah Bin al-Hussein opgiver nu sin titel som prins.

Det fortæller han i en erklæring på sin officielle Twitter, skriver The National.

'Efter det, jeg har været vidne til i de senere år, har jeg konkluderet, at min personlige overbevisning og de værdier, som min far indpodede mig, og som jeg i mit liv forsøgte at overholde, ikke stemmer overens med de tilgange, tendenser og vores institutions moderne metoder,' skrev prins Hamzah i sin udtalelse.

'Så af trofasthed over for Gud, ser jeg ikke noget andet valg end at give op og opgive titlen som prins,' tilføjede han.

Statsmedier sagde i april, at prins Hamzah bin Hussein forsøgte at destabilisere kongeriget og var involveret i et plot, der var en trussel for tronen. Derfor blev han sat i husarrest i april sidste år.

Prinsen undskyldte i sidste måned for sin rolle i det påståede plot, ifølge det kongelige palads.

I en videoerklæring på det tidspunkt afviste han dog beskyldningerne og sagde, han blev straffet for at udtale sig mod officiel korruption.

Kong Abdullah II og Hamzah er begge sønner af kong Hussein, som regerede Jordan i næsten et halvt århundrede før hans død i 1999. Abdullah havde udnævnt Hamzah til kronprins ved sin arvefølge, men fratog ham titlen i 2004.