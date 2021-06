Hele 740.000 medarbejdere hos den amerikanske supermarkedskæden Walmart kan se frem til at modtage en gratis mobiltelefon.

Den vil de alle få inden året er omme.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om en Samsung Galaxy XCover Pro, der i USA har en udsalgspris på lige over 3.000 kroner.

Walmart er verdens største detailvirksomhed med omkring 1,6 millioner ansatte. Det vil sige, at næsten halvdelen af medarbejderne kan se frem til at modtage en mobiltelefon.

Medarbejderne skal især bruge mobiltelefonen til arbejdsrelateret indhold. Foto: JOE RAEDLE

Den skal de i fremtiden bruge til at tjekke vagtplaner, tjekke ind på arbejde og være i kontakt med hinanden, når de er på arbejdet – det skal ske i den nyudviklede app 'Me@Walmart'.

»Konstant kommunikation er essentielt for vores forretning. Walkie-talkier var en mulighed, men ikke alle ansatte har sådan en,« lyder det fra Walmart-bosserne Drew Holler og Kellie Romack i et blogindlæg.

Det lyder fra detailgiganten, at man ikke vil være i stand til at se medarbejderes personlige data på mobiltelefonerne.

Men det vil dog være muligt for Walmart at overvåge eksempelvis arbejdsemail, selskabets app og historikken på telefonen arbejdsrelaterede browser. Det vil også være muligt at se præcist, hvor den enkelt medarbejder befinder sig, når man registrerer, at man er mødt på arbejde.

Det vil for medarbejdere kun være muligt at tilgå de særlige arbejdsrelaterede funktioner, når de er på arbejde. Ellers kan de bruge mobiltelefonerne til privat brug.