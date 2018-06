Den amerikanske præsidents advokat Rudy Giuliani siger, Trump formentlig kan, men næppe vil benåde sig selv.

Washington. Præsident Donald Trump, der er under pres fra en undersøgelse om russisk indblanding i det amerikanske valg i 2016, har formentlig magt til at benåde sig selv.

Det siger den amerikanske præsidents advokat Rudy Giuliani.

Men Trump har ingen planer om at benytte sig af den ret, siger han.

På tv-stationen ABC får Giuliani spørgsmålet, om Trump kan benåde sig selv.

- Det vil han ikke, men det kan han sandsynligvis, svarer han.

- Det vil være et åbent spørgsmål. Jeg tror, det sandsynligvis vil blive besvaret gennem, hvad forfatningen siger.

Det er den særlige anklager Robert Mueller, som efterforsker, om Trump-kampagnen arbejdede sammen med Rusland under valgkampen.

USA's efterretningstjenester har allerede fastslået, at Rusland gennem manipulation, blandt andet på de sociale medier, arbejdede for at få Trump valgt i 2016 på bekostning af demokraten Hillary Clinton.

Både Trump og Rusland nægter at have arbejdet sammen.

Muellers undersøgelse har ført til kriminelle sigtelser mod nogle af Trumps tidligere kampagnefolk. Blandt dem den tidligere kampagnechef Paul Manafort.

Den særlige anklager undersøger også, om Trump har forsøgt at blokere for sagens opklaring. Det vil i så fald være en ulovlig og strafbar handling.

