Advokat for Donald Trump frygter for republikanernes midtvejsvalg, hvis Rusland-efterforskningen trækker ud.

Washington. Robert Mueller, der er udpeget til at undersøge påstande om Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, kan afslutte sin kulegravning første september, hvis præsident Donald Trump accepterer at blive afhørt.

Det siger Rudy Giuliani, der er en af præsidentens advokater, til nyhedsbureauet AP.

Hvis efterforskningen trækker ud, risikerer det at skade republikanernes midtvejsvalg, frygter Giuliani.

Tidligere på måneden fortalte advokaten ifølge Washington Post, at Donald Trump kun vil udtale sig over for Robert Mueller, hvis det sker på visse betingelser.

Blandt andet skal et eventuelt forhørt kun vare et par timer, og der vil være begrænsninger på, hvilke spørgsmål der kan stilles.

- Nogle mennesker har talt om et muligt 12 timer langt interview. Hvis det bliver til noget, kommer det ikke til at ske. Det vil være højst to-tre timer omkring et begrænset sæt spørgsmål, sagde Rudy Giuliani ifølge avisen.

Den amerikanske præsidents advokater har tidligere modtaget næsten 50 spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen fra Robert Mueller, der er udpeget af det amerikanske justitsministerium som særlig anklager i sagen.

Mueller har tidligere åbnet op for muligheden for at stævne USA's præsident, hvis han nægter at tale med efterforskerne.

Med en stævning kan præsidenten tvinges til at stille op i Højesteret, hvis ikke han indvilger i at medvirke frivilligt.

Præsidenten selv holder fast i, at der ikke har været noget samarbejde med Rusland i valgkampen op til præsidentvalget i november 2016 og har gentagne gange sagt, at der er tale om en "heksejagt".

Giuliani sluttede sig til Trumps hold af advokater for kort tid siden. Han har tidligere været borgmester i New York.

/ritzau/AP