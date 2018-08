Ud af det blå begynder jorden at hæve og sænke sig, som var det høj bølgegang. Folk omkring 30-årige Gitte Wolstrup begynder at løbe, flere går i panik, og nogle gemmer sig under borde og bænke, mens skælvet står på.

»Jeg prøver at forholde mig roligt og skabe mig et overblik for at finde ud af, hvad jeg bør gøre – jeg er i tvivl, om det bedste er at gå udenfor, eller om jeg skal sætte mig under et bord,« fortæller 30-årige Gitte Wolstrup, som rejser rundt på og omkring Bali alene, til B.T.

Hun befandt sig i lufthavnen på Lombok, da jordskælvet, som målte 7,0 på Richterskalaen og kostede mindst tre mennesker livet, ramte. I øjeblikket forstod Gitte Wolstrup dog ikke, at hun oplevede et jordskælv.

»Jeg kunne tydeligt mærke det – det var voldsomt, men som danskere er vi jo slet ikke vant til, at jorden bevæger sig.«

Oplevelsen af skælvet varede ikke længe, men det var voldsomt. Gitte Wolstrup beskriver det, som at jordens bevægelser føltes som høj bølgegang. Bøger blev væltet af hylderne i boghandleren, nogle ustabile skraldespande væltede, og nogle steder kan man se støv fra loftet, hvor lufthavnsbygningen har givet sig.

»Selvfølgelig blev jeg nervøs, men jeg prøvede at holde hovedet koldt. Det går jo ikke, at alle render rundt i panik,« siger Gitte Wolstrup om sin reaktion på det kraftige skælv. Hun endte med at bevæge sig mod udgangen, hvor hun ventede, indtil jordskælvet var overstået.

Kun få minutter efter oplevelsen var lufthavnspersonalet i gang igen, og folk blev sendt af sted på deres fly som planlagt – kun tre fly blev lidt forsinkede, melder Gitte Wolstrup. Dog er alle butikkerne i lufthavnen lukket.

Gitte Wolstrup er langtfra den eneste dansker, der mærkede jordskælvet. B.T. har fået flere henvendelser fra læsere, som melder om folk i panik omkring dem og kraftige rystelser.

'Vi er fire venner på den indonesiske ø Nusa Penida tæt på Bali. Vi oplevede jordskælvet på tæt hold. Vi befinder os på et mindre hotel, hvor det hele pludselig rystede meget kraftigt. Personalet på hotellet råbte 'Get out', og alle gæster løb ud på vejen. Det var meget dramatisk, og alle var i chok. Det er det tredje jordskælv, vi oplever i løbet af 14 dage på Bali,' skriver B.T.s læser Anders.



Læseren Dennis og hans kæreste mærkede også skælvet på egen krop. Han skriver:

'Vi sad på en restaurant på første sal og mærkede jordskælvet på Lombok herfra. Det startede sløvt, men tog pludselig til. Så stormede vi alle ud under åben himmel. Det hele var overstået på under et minut. Glas og krukker faldt ned og smadredes, men mere blev det ikke til. Især flere unge piger fra servicepersonalet var bange og græd. De øvrige tjenere var fattede. Vi gik videre fra restauranten, og netop som vi sidder og drikker en øl, kommer der nu et efterskælv. Igen stormer folk ud på gaden. Det er fem minutter siden. Det var overstået på 10 sekunder.'

