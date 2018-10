Selv om hun er en supermodel og et modeikon for mange, så afslører Gisele Bündchen nu, at hendes første rigtige modeopvisning efterlod hende i tårer.

I sine memoirer, »Lessons« (Lærepenge), afslører hun nu, at hun følte sig skrækslagen, efter at hun i 1998 var blevet bedt om at optræde topløs i et Alexander McQueen-show.

Dengang var den brasilianske model bare 18 år gammel og kunne knap nok tale engelsk. Det skriver Page Six.

»Jeg begyndte at græde. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« skriver Bündchen. »Mest af alt tænkte jeg på, hvor skuffede og flove mine forældre ville blive.«

»Lessons« - Giselle Bündchens nye memoirer.

»Jeg prøvede at holde tårerne tilbage, men de blev ved med at trille ned ad kinden.«

»Jeg overvejede at forlade stedet, at stikke af. Der var ikke nogen chance i hele verden for, at jeg ville gå ud, uden en top.«

For at gøre Bündchen mere villig, så malede showets makeup-artist en hvid 'top' på hendes overkrop for at lave en illusion af tøj.

Fordi showet foregik på en regnvåd catwalk, så skrev Giselle Bündchen:

»At ingen kunne se, hvad der skydtes regn, og hvad der var ægte tårer.«

Supermodellen tilføjede, at hendes familie aldrig så nogle fotos fra netop det show.