Verdens højeste dyr – giraffen – har kurs mod udryddelse, viser en ny rapport.

Antallet af giraffer er faldet så drastisk de sidste 30 år, at de nu er rykket fra kategorien ’mindst bekymrende’ til ’sårbar’ på Red List over truede dyrearter.

Det sker, fordi giraf-bestanden er faldet fra godt 150.000 i 1985 til godt 97.500 i dag, viser tal, der er blevet fremlagt på IUCN World Conservation Congress.

Det er blandt andet krybskytteri, tørker og indskrænkede områder, girafferne kan leve på, der angives som årsager til udviklingen.

Der har ikke været meget opmærksomhed omkring giraffernes situation, selvom en organisation, der arbejder for bevarelsen af giraf-bestanden, i 2016 udtalte dyb bekymring.

»Mens der har været stor bekymring for bestanden af elefanter og næsehorn, er girafferne gået under radaren, desværre. Antallet har været i frit fald, og vi er faktisk lidt i chok over, at antallet af giraffer er faldet så drastisk på så kort tid,« sagde Dr. Julian Fennessy, vicepræsident i IUCN’s giraf-gruppe til BBC i 2016.

Han kaldte dengang giraffernes problemer for en ’langsom udryddelse’.

På IUCN World Conservation Congress i december blev det vedtaget, at man nu lancerer initiativer, der kan imødegå udviklingen.