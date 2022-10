Lyt til artiklen

Et barn er blevet trampet ihjel af en giraf i Sydafrika, mens hendes mor er på hospitalet i kritisk tilstand.

Den lille pige, som var blot 16 måneder gammel, boede sammen med sin mor i den luksuriøse Kuleni Game Park i KwaZulu-Natal-provinsen.

Det skriver BBC.

Til mediet fortæller politiet, at detaljerne omkring ulykken endnu er uklare, men at der er igangsat en efterforskning, der skal fastslå, hvad der skete.

»Barnet blev ført til nærmeste lægestue, hvor hun døde,« oplyser politiløjtnant Nqobile Madlala til BBC.

Hvor i vildparken, som har 14 hytter, at hændelsen fandt sted, fremgår ikke.

En af luksushotellets ledere var tilbageholdende med at udtale sig om sagen og understregede, at det var et »følsomt emne.«

Kuleni Game Park ligger 16 kilometer uden for Hluhluwe i KwaZulu-Natal, en provins, der er populær blandt både lokale og internationale turister.

På sin hjemmeside proklameres det, at besøgende kan 'nyde nærmøder med dyr, mens de går eller cykler på de mange stier.'

Giraffer er normalt ikke aggressive, hvorfor det er usædvanligt, at giraffer angriber mennesker. Hunnerne kan dog være aggressive, mens de beskytter deres kalv.