Offentligheden kan vise afdød højesteretsdommer en sidste ære, inden hendes båre flyttes til kongresbygning.

Den amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, som døde fredag, vil onsdag og torsdag blive lagt på lit de parade uden for USA's højesteretsbygning.

Dermed kan medlemmer af offentligheden vise hende en sidste ære, inden hendes båre fredag bliver flyttet til kongresbygningen.

Mange mennesker har udtrykt dyb sorg over den liberale og ikoniske højesteretsdommers død.

Ginsburg døde i sit hjem i Washington D.C. af komplikationer i forbindelse med en kræftsygdom i bugspytkirtlen. Store dele af USA har længe holdt øje med den 87-årige højesteretsdommers helbred.

Hun var en del af et liberalt mindretal ved domstolen, der består af ni dommere - fem konservative og fire liberale. Hendes dødsfald betyder, at præsident Donald Trump muligvis får en chance for at udpege endnu en kandidat til domstolen.

Siden Ginsburgs død har en større menneskemængde været samlet uden for højesteretsbygningen.

- En privat ceremoni vil finde sted i Højesteret tidligt onsdag med deltagelse af Ginsburgs familie, venner og andre højesteretsdommere, hedder det i en pressemeddelelse mandag.

Nogle af Ginsburgs tidligere juridiske assistenter vil bære båren til højesteretsbygningens søjlebårne indgangsparti. Båren placeres uden for bygningen for at nedbringe faren for coronasmitte på området.

Ginsburg vil blive stedt til hvile i næste uge på kirkegården Arlington. Det vil ske ved en privat ceremoni.

Trump sagde mandag, at han snart er klar til at pege på, hvem han mener, der bør overtage det ledige sæde i Højesteret.

I et interview med Fox News siger Trump dog, at han ikke vil udpege en kandidat til posten, før Ruth Bader Ginsburg er blevet bisat.

Demokraterne har insisteret på, at Ruth Bader Ginsburgs afløser bør findes efter præsidentvalget 3. november. Det afviser præsidenten.

- Den endelige afstemning bør finde sted før valget, og det har vi masser af tid til, siger Trump.

Det er tredje gang, at Trump kan komme til at nominere en kandidat til Højesteret, siden han blev valgt i 2016. Dermed får han chancen for at styrke en konservativt domineret Højesteret, formentlig for en lang årrække.

/ritzau/Reuters