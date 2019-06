Da han trådte ind i shoppingcenteret, var han på udkig efter én bestemt ting. En person, han kunne dræbe.

Det endte med, at han fandt en femårig dreng, som han kastede ud fra en balkon på tredje sal.

Helt mirakuløst overlevede den lille dreng, som dog kom alvorligt til skade med sit hoved og brækkede flere knogler i både sine arme og ben.

Det skriver CBS News.

Emmanuel Aranda. Foto: Bloomington Police Department Vis mere Emmanuel Aranda. Foto: Bloomington Police Department

Mandag blev den 24-årige Emmanuel Aranda fra Minneapolis dømt til at tilbringe de næste 19 år bag tremmer.

Forinden havde han erkendt sig skyldig i drabsforsøget, hvor han den 12. april havde smidt den lille dreng ud fra balkonen på shoppingcenteret Mall of America i Minnesota.

Omkring 12 meter faldt drengen, før han ramte jorden.

Han modtager endnu behandling for sine skader, men er i bedring.

Drengens forældre var ikke selv til stede, da dommen faldt, men i en udtalelse, som blev læst op i retten, forklarede de, at de tilgav Emmanuel Aranda. Også selvom hans handling var 'ond':

»Du valgte at tænke på dig selv den dag, på hvad du følte og ønskede at gøre mod en anden,« skrev drengens mor i sin udtalelse, som fortsatte:

»Jeg er ked af, at du valgte vrede og had. Noget virkelig slemt må være sket dig, siden du kunne gøre det her mod en sød, uskyldig lille dreng. Jeg er ked af det, du har måtte gå igennem. Jeg håber, Gud kan redde dig og vise dig, hvad hans kærlighed handler om en dag.«

I udtalelsen fra drengens far lød det:

»Din handling var ond og selvisk. Du valgte at lytte til den værste side af dig selv den dag. Du valgte ondskab over godhed, og du valgte at lade dit had og din smerte gå ud over min dyrbare søn.«

Det præcise motiv til den brutale handling kendes ikke.

Tidligere har Emmanuel Aranda ifølge CBS News forklaret til sagens efterforskere, at han var gået ind i shoppingcenteret for 'finde en at dræbe'. Ifølge anklageskriftet mod ham havde han tidligere forsøgt at tale med kvinder i centeret, men de havde alle afvist ham.

Det førte angiveligt til, at han blev aggressiv. I retten kom det også frem, at han tidligere har været i behandling for forskellige psykiske lidelser.