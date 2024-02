Det skete på åben gade i San Francisco.

Her gik en mindre gruppe af mennesker til angreb på det, der i den amerikanske storby i daglig tale kaldes for en robottaxa – altså en selvkørende bil.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters endte den med at gå op i flammer.

Øjenvidnet Michael Vandi, der også har lagt video og billeder af hændelsen på det sociale medie X, fortæller hertil, hvordan situationen hurtigt eskalerede. Se det her:

happening NOW in SF. Waymo car vandalized & lit on fire @sfchronicle pic.twitter.com/OEZYFiy6mv — Michael Vandi (@michael_vandi) February 11, 2024

Først sprang nogen op på kølerhjelmen, siden blev der skrevet og tegnet på siden af bilen. Så blev et sidespejl brækket af, og en siderude blev knust med et skateboard.

»Så blev det vildt,« lyder det fra Michael Vandi:

»Ingen forsøgte at stoppe det, og hvad skulle man også kunne gøre mod dusinvis af mennesker?«

Slutteligt blev der angiveligt smidt fyrværkeri ind i bilen, hvilket fik den til at bryde i brand.

Det var fyrværkeri, der antændte bilen. Foto: San Francisco Fire Department Media Vis mere Det var fyrværkeri, der antændte bilen. Foto: San Francisco Fire Department Media

Ingen kom til skade, for der var ingen i den selvkørende bil fra selskabet Waymo på det pågældende tidspunkt lørdag aften, hvor mange mennesker var ude i San Franciscos gader for at fejre det kinesiske nytår.

Politiet har meldt ud, at man undersøger sagen, imens brandvæsenet i byen har lagt billeder ud af hændelsen. Det er dem, du kan se i artiklen her.

Angrebet er det hidtil mest alvorlige mod en robottaxa, som indbyggere i flere amerikanske byer i stigende grad har set sig sure på.

Ikke mindst efter at en udgave fra selskabet Cruise i efteråret ramte en kvinde i netop San Francisco med alvorlige skader til følge.

Brandfolk i aktion. Foto: San Francisco Fire Department Media Vis mere Brandfolk i aktion. Foto: San Francisco Fire Department Media

Der har også i Los Angeles været en opsigtsvækkende episode, hvor en bil ikke reagerede på anvisninger fra en færdselsbetjent.

Waymo, der er et underselskab Google-moderselskabet Alphabet, har erkendt, at der skete noget lørdag aften.

»Der var ingen i bilen, og der er ingen rapporter om tilskadekomne. Vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder om en reaktion på situationen,« lyder det kortfattet.