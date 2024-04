Mandag udspillede der sig et uhyggeligt scenarie i en kirke i Sydney.

Nu er en 16-årig ung mand blevet sigtet for terror.

Det skriver ABC Australia.

Ifølge politiet stak den 16-årige fire personer ned med kniv under en gudstjeneste i The Good Shepard Church mandag formiddag dansk tid.

Herunder biskoppen.

Gudstjenesten – og dermed også angrebet – blev live-streamet af kirkens egne kameraer, og den gruopvækkende video blev senere delt på de sociale medier.

Ingen af de fire personer er i livsfare som følge af episoden. To er fortsat indlagt.

Den 16-årige sigtede blev tilbageholdt af personer i kirken, indtil politiet ankom til stedet mandag – og er fortsat i politiets varetægt.

Torsdag morgen har biskoppen, der fortsat er indlagt på hospitalet, udtalt, at han tilgiver 'hvem end, der har gjort det.'

»Jeg vil altid bede for dig. Og hvem end, der har sendt dig for at gøre dette. Jeg tilgiver også dem i Jesus' almægtige navn,« udtalte han ifølge ABC Australia.