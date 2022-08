Lyt til artiklen

Energipriserne er fortsat tårnhøje – og nu ser det ud til, at det samme er tilfældet for profitten for dem, som sælger det.

Gas- og elektricitetsleverandører i Storbritannien kan nemlig opnå et enormt overskud over de næste to år på hele 1.470 milliarder danske kroner.

Det skriver mediet Bloomberg med henvisning til det britiske finansministerium, som har regnet på det.

Informationen er blevet lækket af en anonym, men informationen skal angiveligt videregives til den næste premierminister, når denne er blevet fundet.

Lige nu er favoritten 47-årige Liz Truss.

En ekstra skat på 25 procent på såkaldt overnormal profit, som lige nu gælder for britiske gas- og olieproducenter, kan på grund af udsigten til overnormal profit, muligvis også omfatte producenter af elektricitet.

Den overnormale profit er ifølge finansministeriet opgjort ved at sammenligne energiselskabernes mulige profit lige nu, og så energiselskabernes mulige profit, som den så ud før krigen i Ukraine.

Ifølge Bloomberg kan de britiske borgere se frem til en varme- og elregning, som kan stige med hele 300 procent.

Derfor kan en ekstra skat på den overnormale profit være med til at absorbere de værste prisstigninger gennem hjælpepakker.