Ventetider for godstransport ved lukkede EU-grænser er under 15 minutter efter nye retningslinjer.

Godstransport kan krydse langt de fleste delvist lukkede EU-grænser på under 15 minutter, efter at EU-Kommissionens retningslinjer for grønne vejbaner er implementeret af EU's medlemslande.

Det viser et kort over ventetiden ved EU's grænseovergange fra EU-Kommissionen.

En lang række EU-lande - herunder Danmark - har valgt delvist at lukke sine grænser for visse personer for at mindske spredningen af coronavirus.

Men godstransport skal stadig kunne bevæge sig frit i EU. Det har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, slået fast flere gange.

Derfor har EU-Kommissionen opfordret medlemslandene til at indføre "grønne vejbaner", som giver prioritet til al godstransport - og som skal kunne krydse grænserne på maksimalt 15 minutter.

De retningslinjer er nu implementeret ved mange grænseovergange.

Og flere lande har fået bugt med de enorme køer på mellem 20 og 40 timer, som lastbiler har siddet fast i de seneste uger.

Det er især i løbet af weekenden, at der er sket de største forbedringer, siger en talsmand for EU-Kommissionen.

- EU-Kommissionen har opfordret til at implementere retningslinjerne så hurtigt som muligt. De er nu blevet bredt respekteret af medlemslandene, og derfor har vi har set en positiv udvikling over weekenden.

- Ved langt de fleste grænser ser vi en ventetid på mindre end 15 minutter, men der er stadig lidt længere ventetid nogle steder, siger han.

Ved en grænseovergang mellem Ungarn og Rumænien er der mandag eftermiddag to timers kø, viser kortet.

/ritzau/