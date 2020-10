Der ligger de stille og roligt, fem farvestrålende krydstogtsskibe. Om få måneder vil de ikke længere eksistere.

For de er alle gået i havn for sidste gang, i den tyrkiske by Aliaga, hvor de i øjeblikket er ved at blive pillet fuldstændigt fra hinanden. De er sendt til ophugning.

Krydstogtskibene er nemlig ifølge nyhedsbureauet Reuters blevet nogle af de mest betragtelige ofre for coronakrisen, der ramte tidligere i år.

Væk er turisterne, festerne og de eksotiske destinationer. Tilbage står tomme swimmingpols og vandrutschebaner og efterladte golfbaner på de øverste dæk af de kæmpestore fartøjer. På alle måder et trist syn – men til gengæld er billederne taget ved hjælp af en drone intet mindre end fantastiske. Se bare her:

Fem krydstogtskibe på rad og række i Aliaga. Man kan tydeligt se swimmingpools, golfbaner og vandrutschebaner.

I stedet skal de mange, mange ton metal genbruges, når ethvert spor af de store flydende hoteller lidt efter lidt forsvinder.

De fem krydstogtskibe, der i øjeblikket ligger i Aliaga kommer fra Storbritannien, Italien og USA. Normalt er det mest fragt- og containerskibe, der er blevet håndteret i Aliaga, men da coronakrisen for alvor ramte over hele verden tidligt i 2020, blev krydstogtsbranchen sendt i knæ.

Det hjalp heller ikke på omdømmet, at flere at de gigantiske cruiseskibe udviklede sig til reelle smittebomber. Som eksempelvis 'Diamond Princess' der under stor medieopmærksomhed lå i karantæne ud for Japans kyst tilbage i februar. Eller da der i august blev udløst corona-alarm på de norske skibe 'Roald Amundsen' og SeaDream 1'.

I USA har der eksempelvis været totalforbud mod krydstogtsskibe med mere end 250 passagerer siden marts. Forbuddet er lige blevet forlænget til udgangen af oktober.

Her skal de ligge i mange måneder.

ny3 Foto: UMIT BEKTAS Vis mere ny3 Foto: UMIT BEKTAS

»Efter pandemien ændrede krydstogtskibene kurs mod Aliaga i et meget betydeligt omfang,« siger Kamil Onal, der er formand for områdets skibsgenbrugsindsustri, til Reuters:

»Branchen voksede på grund af krisen. Da der ikke var noget at lave for skibene, blev de i stedet skilt ad.«

Det tager omkring et halvt år at pille et passagerskib i krydstogtsstørrelsen fra hinanden. I alt er 2.500 arbejdere i gang i området. Når året er omme regner man med at nå en kapacitet på 1,1 millioner ton afmonteret stål fra kydstogskibe om året. Det er 400.000 ton mere end i begyndelsen af 2020.

Langt oppefra.

Helt tæt på.