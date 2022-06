Lyt til artiklen

Der er en kæmpe togkrise i Storbritannien.

Det Britiske Jernbaneforbund RMT har meddelt, at de sidste forhandlinger om at afværge en strejke er mislykkedes.

Dermed vil en strejke blive en realitet tirsdag og det vil være den største i 30 år.

Det skriver flere britiske medier herunder BBC og Sky News.

Det er omkring 40.000 RMT-medlemmer, der arbejder med vedligeholdelse af spor og signaler, stationspersonale og signalgivere, som vil strejke.

Fordi de tager strejker, kan togene ikke køre – også selvom de fleste af togførerne ikke er medlemmer af den samme fagforening. De er medlem af Aslef, som ikke strejker.

Der er også 10.000 RMT-medlemmer i London Underground, som vil strejke tirsdag.

Mick Lynch, fagforeningens generalsekretær, anklagede transportsekretær Grant Shapps for at 'fabrikere' historier om fagforeningen, såsom at forlade forhandlingslokaler.

Han fortsatte med at bekræfte, at strejke vil fortsætte, efter at fagforeningen afviste forslag fra Network Rail og togoperatørerne.

Strejken ventes at finde sted tirsdag, torsdag og lørdag.