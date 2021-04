»Vi vil forsætte med at vaccinere folk i Texas, men uden at træde på deres personlige frihed,« siger Texas guvernør, Greg Abbott.

Et gigantisk slagsmål om, hvad coronapas kan bruges til – og særligt hvad de ikke kan – venter forude. I USA er balladen allerede i gang.

Vaccineudrulningen under præsident Joe Biden går forrygende. Mere end 150 millioner amerikanere er nu vaccineret, og Joe Biden lod på et pressemøde tirsdag forstå, at han regner med at alle voksne amerikanere er blevet tilbudt vaccine inden udgangen af april.

Flere amerikanske stater arbejder nu aktivt på at bruge coronapas som en integreret del af hverdagen. New York har indført et såkaldt Excelsior-pas, som ifølge hjemmesiden vil give adgang til sportsbegivenheder og butikker mod fremvisning af gyldigt coronapas.

Førende universiteter som Cornell og Brown har allerede meldt ud, at alle elever efter sommerferien skal møde op med et coronapas, der viser, at de er vaccinerede. Ellers får de ikke adgang til universitetet.

Flere sportsklubber følger trop. Basketballholdet Miami Heat blev de første til at indføre rene vaccinationssikre områder, hvor man kun kan indløse billet, hvis man er færdigvaccineret. Tilskuerne bliver udstyret med særlige armbånd, der giver adgang til de mest attraktive sæder.

»Fra et sundhedsperspektiv er alle initiativer, der får folk til at lade sig vaccinere, umiddelbart en god ting. Men etisk er det bekymrende, at man inddeler befolkningen i grupper baseret på immunitet og udelukker en befolkningsgruppe. I tilfældet med basketball er inddelingen måske forståelig, men man kan forestille sig mere vidtgående restriktioner. Fly kun for vaccinerede, for eksempel,« siger Summer Johnson McGee, rektor på University of New Haven's Health School, til NBC.

Hendes frygt for, at ikke vaccinerede vil blive udelukket fra fly, er faktisk allerede tæt på at blive virkelighed. Australske Quantas har længe været fortalere for vaccinepas, og det australske flyselskab arbejder på vaccinesikre fly. Det samme gør amerikanske United Airlines og Jet Blue.

»Det er vores pligt over for vores kunder og ansatte at kunne kræve, at det er sikkert at rejse,« siger Quantas administrerende direktør, Allan Joyce, til BBC.

Quantas har lavet en brugerundersøgelse, hvor 90 procent af kunderne var tilhængere af coronapas-fly.

Walmart, verdens største supermarkedskæde, der bistår de amerikanske myndigheder i vaccineudrulningen, har introduceret et coronapas for alle deres kunder, »så de i fremtiden let og hurtigt kan fremvise deres vaccinationsstatus«, som der står i Walmarts pressemeddelelse.

Men langtfra alle er begejstrede for coronapas. Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, udstedte forleden et forbud mod, at organisationer og virksomheder, som modtager statsstøtte, anvender coronapas.

»Vi vil forsætte med at vaccinere folk i Texas, men uden at træde på deres personlige frihed,« siger Texas' guvernør til ABC.

Florida og flere andre republikanske stater modsætter sig også brugen af coronapas ud fra etiske overvejelser.

»Et vaccinepas, et samlet centraliseret system, som afgør, om borgere vurderes som værende egnede til at benytte dagligdags aktiviteter så som restauranter og butikker, vil være et sandt mareridt for begreber som frihed og lighed,« siger den tidligere republikanske senator Justin Amash til NBC.

Et større slagsmål om, hvorvidt det overhovedet på statsplan er tilladt at gøre brug af coronapas, venter forude. Biden-regeringen holder fortsat dilemmaet om coronapas i armslængde, selvom mange virksomheder forsøger at få Joe Biden til at give en mere klar tilslutning til ideen.

»Regeringen vil ikke kunne støtte et system, der kræver, at amerikanere skal bære ID og vaccinationsbevis,« sagde Det Hvide Hus' pressechef, Jen Psaki, tirsdag.

Flere juridiske eksperter påpeger, at der faktisk er præcedens for, at regeringen blander sig under epidemier. I 1905 dømte højesteret, at alle borgere i Massachusetts skulle lade sig vaccinere mod kopper.

»Et samfund har ret til at beskytte sig selv mod epidemier, som truer borgernes sundhed,« konstaterede højesteretten dengang. Der blev uddelt bøder til dem, der ikke ville lade sig vaccinere.

Dilemmaet om coronapas er en balance mellem hensyn til individets frihed, men samtidig en afvejning af, hvorvidt denne er vigtigere end samfundets ret til at kunne fungere.

Særligt liberalt-orienterede samfund som USA og Storbritannien er bekymrede for, at staten overspiller sin rolle – og det er formodentlig her, at slaget om coronapassene bliver mest ophedet. Men dilemmaet kommer til at findes overalt – også i Danmark.