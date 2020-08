En enorm skandale synes under opsejling i USA.

Skandalen kan meget vel komme til at få direkte indflydelse på præsidentvalget til november. Og de seneste uger har man på sociale medier kunnet finde konkrete eksempler på det, der er ved at ske.

Men vi begynder et andet sted. Med manden i centrum.

Han har navnet Louis DeJoy.

Han er den nyligt udnævnte øverste chef for det amerikanske postvæsen, US Postal Service. Udvalgt af præsident Donald Trump.

Samtidig er han formentlig også en af de mest pressede personer i USA i disse dage.

Forklaringerne på det er mange:

Som det er tilfældet i Danmark, er det amerikanske postvæsen en elendig forretning. DeJoy, der blev hyret i maj, meldte hurtigt efter sin tiltræden ud, at US Postal Service skulle effektiviseres.

Louis DeJoy, chefen for det amerikanske postvæsen, US Postal Service. Foto: ALEX WONG Vis mere Louis DeJoy, chefen for det amerikanske postvæsen, US Postal Service. Foto: ALEX WONG

Med andre ord har store nedskæringer ramt tjenesten hårdt. Brutalt.

Medarbejdere er blevet fyret, leveringstiden er gået ned, og så er der det, hele den ulmende skandale roterer om, postkasserne.

De er blevet fjernet i stor stil rundt om i USA.

Netop postkasserne – samt en række essentielle brevsorteringsmaskiner – er forsvundet, netop som USA under en pandemi gør klar til et valg, der er blevet kaldt det vigtigste i årtier.

En demonstrant er gået på gaden med et budskab om at redde US Postal Service. Foto: LOGAN CYRUS Vis mere En demonstrant er gået på gaden med et budskab om at redde US Postal Service. Foto: LOGAN CYRUS

På sociale medier er billeder fra blandt andet Oregon, Ohio og svingstaten Wisconsin dukket op af postkasser, der bliver pillet ned.

Det har fået journalister til at stille sig undrende, uafhængige til at råbe vagt i gevær og politiske modstandere til at rase over DeJoy.

Blandt andet har en redaktør hos Daily Beast delt følgende billede fra Ohio, hvor en postkasse er ved at blive fjernet.

En postkasse, der er ved at bleve afmonteret, i Ohio. Vis mere En postkasse, der er ved at bleve afmonteret, i Ohio.

»Afmatningen (af US Postal Service, red.) er bare endnu et værktøj i værktøjskassen til vælgerundertrykkelse. Det er ikke en hemmelighed. Vi er overbevist om, at der er tale om en taktik til vælgerundertrykkelse,« siger Celina Stewart fra den uafhængige organisation League of Woman Voters til Washington Post.

Nedskæringerne i US Postal Service vil få betydning for det kommende valg. Det slår en talsperson fra postvæsenet fast.

Allerede med de nuværende nedskæringer er hastigheden på levering af et brev faldet med op til en uge. Samtidig ser ønsker om at tage omkring 10 procent af postvæsenets sorteringsmaskiner ud af brug ud til bare at gøre det værre.

Dermed er der en reel risiko for, at brevstemmer ikke vil nå frem inden den deadline, mange delstater har stillet op for, at en brevstemme vil være gyldig. Dermed er billeder af postkasser rundt om i USA, der bliver pillet ned, blevet højaktuelle. En rygende pistol. En kampplads.

Postkasse ser ud til at blive fjernet i Eugene, Oregon. Vis mere Postkasse ser ud til at blive fjernet i Eugene, Oregon.

Allerede i juni gik Donald Trump ind i kampen. Mens pandemien for alvor fik sit tag i USA, og titusindvis af amerikanere mistede livet til coronavirus, gik præsidenten ud og satte gang i spekulationer om sikkerheden af brevstemmer.

'Svindelvalget 2020: Millioner af brevstemmer vil blive printet af udenlandske nationer og andre. Det vil være vor tids største skandale!'

RIGGED 2020 ELECTION: MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WILL BE PRINTED BY FOREIGN COUNTRIES, AND OTHERS. IT WILL BE THE SCANDAL OF OUR TIMES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Siden er det blevet slået fast, at brevstemmer er sikre. Så sikkert, at præsidenten selv benytter sig af det.

Men det har ikke fået Trump til at trække sine påstande retur.

Så sent som i sidste uge gik Trump ud og afviste blankt at give ekstra midler til postvæsenet for at sikre, at præsidentvalget forløber demokratisk og uden potentielle tabte stemmer.

Stribevis af US Postal-postkasser bliver fjernet i Portland, Oregon. Vis mere Stribevis af US Postal-postkasser bliver fjernet i Portland, Oregon.

Det skete på Fox Business torsdag 13. august.

»Demokraterne har behov for penge for at få postvæsenet til at bringe millioner og atter millioner af stemmesedler ud,« sagde Trump om to af Demokraternes ønsker til midler til US Postal Service, så valget kan blive gennemført sikkert.

»Men hvis de ikke får de to ønsker opfyldt. Hvis de ikke får dem, så kan man ikke få universel brevstemme-service,« sagde præsidenten.

I minutterne, timerne og dagene efter var den demokratiske del af internettet rødglødende.

Postkasser opmagasineret i Wisconsin. Vis mere Postkasser opmagasineret i Wisconsin.

Den tidligere præsidentkandidat for Demokraterne Pete Buttigieg gik ud med en bredside:

'Præsidentens tilståelse i går var vanvittig. Han har åbent indrømmet, at han forsøger at underminere Amerikas postvæsen for at gøre det sværere for amerikanere at stemme,' skrev han på Twitter.

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, overgik vreden:

'Foruroligende har postmester-chefen DeJoy handlet som en medskyldig i præsidentens forsøg på at snyde ved valget og manipulere postvæsenet til at fratage mulige vælgere deres ret til at stemme om hans eget genvalg,' dundrede hun, hvorefter hun indkaldte Louis DeJoy til en ekstraordinær høring i Kongressen.