En kæmpe créme brûlée, som nogen har taget en bid af.

Selvom den ligner den klassiske franske dessert, er det dog en helt anden lækkerbisken, der søndag blev solgt på auktion i Alaska.

Der er nemlig tale om en af verdens største opaler, som vejer mere end 11.800 karat eller lige godt to kilo.

Salgsprisen for ædelstenen med navnet »Americus Australis« var den nette sum af 143.750 dollar (omkring en million danske kroner).

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Trods den enorme salgspris var det faktisk noget mindre, end auktionshuset Alaska Premier Auctions & Appraisals på forhånd havde drømt om.

Her lød vurderingen på et sted mellem 250.000 og 350.000 dollar.

Stenen blev fundet i 1950erne i Australien, og har indtil for nylig været ejet af Fred von Brandt.

Den er delt i to, og det skyldes ifølge Brandt, at man tidligere skar i stenene for at bevise deres kvaliteter.

Det var Brandts bedstefar, der for mere end 70 år siden købte opalen af en sælger i Australien.

Siden gik den i arv til hans søn og siden sønnesøn.

Fred von Brandt sagde før auktionen til AP, at stenen havde været gemt i et linnedskab, men at den havde »været låst inde længe nok.«

»Det er på tide at sætte den tilbage ud i verden og se, hvilken interesse, den kan generere.«