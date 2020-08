En stor olielækage har ramt verdens tredjestørste koralrev, der omgiver den afrikanske østat Mauritius.

Lækagen betyder, at Greenpeace i Afrika frygter for områdets unikke økosystem.

Olien, der har ramt koralrevet, kommer fra et japanskejet skib. Det skriver NRK.

Myndighederne i Mauritius fortæller, at det er gennemsigtige affaldsposer med olie, der er årsagen til, at lækken er i havet.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT

Miljøministeren i Mauritius, Kavy Ramano, tager olielækagen meget alvorligt. Han kalder situationen for en miljøkrise.

Og Greenpeace i Afrika er enige med Kavy Ramano. De kalder lækagen den værste, der nogensinde er sket i området.

Mokshanand Sunil Dowarkasing arbejder for Greenpeace i Mauritius, og han fortæller til NRK, at flere ting er blevet dræbt.

»Der er fire store økosystemer her, der er unikke for Mauritius. Olielækagen har dræbt alle koraller og fisk i området.«

NRK skriver, at koralrevet er en vigtig indtægtskilde for Mauritius. Derfor har flere frivillige forsøgt at mindske skaderne efter olielækagen.

Lækagen er angiveligt sket i forbindelse med, at skibet gik på grund.

Det er endnu ikke lykkedes at stabilisere skibet.

Ifølge mediet er alle besætningsmedlemmerne dog kommet sikkert i land.