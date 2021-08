Udvekslingen mellem de to brødre er efterhånden blevet legendarisk.

»Lad mig spørge dig om noget. Med al den beundring, du er genstand for for at udføre dit job, overvejer du så at stille op som præsident? Fortæl publikum det,« siger Chris. »Nej. Nej,« svarer Andrew.

Øjeblikket står som højdepunktet i den demokratiske New York-guvernør Andrew Cuomos politiske karriere. Siden da er det kun gået en vej: nedad.

Med ekspresfart.

Dagen for udvekslingen mellem New Yorks daværende guvernør Andrew Cuomo og dennes bror, CNN-journalisten Chris Cuomo, var 31. marts 2020.

Coronavirus var helt nyt, men var alligevel nået til USA, hvor krisen var begyndt at brede sig.

Midt i al uvidenheden, sygdom og kaos stod en klippe i den stride modvind. Delstaten New Yorks 63-årige guvernør Andrew Cuomo.

I de tidlige stadier af det, vi nu kender som coronakrisen, formåede han at navigere delstaten med USAs største by gennem en række problemer, som både Europa og andre dele af USA havde oplevet med stigende indlæggelser, stribevis af dødsfald og udbredt hysteri.

TOPSHOT - A screen shows news coverage of New York Governor Andrew Cuomo resigning over allegations of sexual harassment, in Times Square on August 10, 2021 in New York. - Embattled New York Governor Andrew Cuomo announced his resignation on August 10, 2021 after 11 women accused him of sexual harassment. "I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to government, " Cuomo said in a live address. (Photo by Kena Betancur / AFP) Foto: KENA BETANCUR Vis mere TOPSHOT - A screen shows news coverage of New York Governor Andrew Cuomo resigning over allegations of sexual harassment, in Times Square on August 10, 2021 in New York. - Embattled New York Governor Andrew Cuomo announced his resignation on August 10, 2021 after 11 women accused him of sexual harassment. "I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to government, " Cuomo said in a live address. (Photo by Kena Betancur / AFP) Foto: KENA BETANCUR

Og befolkningen i delstaten elskede ham for det.

I en måling nogenlunde samtidig sagde uhørte 87 procent af New Yorks befolkning, at Cuomo gjorde sit arbejde godt. Ikke mindst i kampen mod coronavirus.

Han var en stjerne, der med rolig hånd navigerede guvernørposten og USAs medier. En ægte darling.

Og derfor var spørgsmålet fra broderen et, som mange allerede havde tænkt eller skrevet.

Selve udvekslingen mellem de to brødre var en del længere. Og så var den underholdende og blev hurtigt et hit på sociale medier.

Chris: »Lad mig spørge dig om noget. Med al den beundring, du er genstand for for at udføre dit job, overvejer du så at stille op som præsident? Fortæl publikum det.«

Andrew: »Nej. Nej.«

Chris: »Nej til, at du ikke vil svare?«

Andrew: »Nej. Jeg svarede. Svaret er 'Nej'. Jeg svarede på spørgsmålet.«

Chris: »Nej, du overvejer det ikke?«

Andrew: »Sommetider er det bare ét ord. Jeg sagde 'Nej'. Nej.«

Chris: »Har du tænkt på det?«

Andrew: »Nej.«

Chris: »Er du åben over for at tænke over det?«

Andrew: »Nej.«

Chris: »Kunne du finde på at tænke på det på et tidspunkt?«

Andrew: »Nej.«

Chris: »Hvordan kan du vide, hvad du vil tænke på en gang fremtiden lige nu?«

Andrew: »Fordi jeg ved, hvad jeg kunne finde på at tænke på, og hvad jeg ikke vil tænke på.«

Nu er den berømte og virale udveksling noget, Andrew Cuomo har rigeligt med tid til at se igen og igen. Tirsdag valgte han nemlig at trække sig fra posten som guvernør i New York.

Sådan se det ud, da Andrew Cuomo sagde sin stilling op tirsdag. Foto: Office of Governor Andrew M. Cuo Vis mere Sådan se det ud, da Andrew Cuomo sagde sin stilling op tirsdag. Foto: Office of Governor Andrew M. Cuo

Bare halvandet år efter han på en af USAs største tv-stationer blev udspurgt af sin egen bror, om han skulle være præsident, var han færdig.

Faldet var Andrew Cuomos egen skyld.

Et var, at den tidlige succes med at tøjle coronavirus i delstaten hurtigt ændrede sig til et mareridt med rekordhøje smittetal, men noget andet – og det, der fældede Cuomo – var, at han åbenbart i sin magtfuldkommenhed havde troet, at han kunne gøre, hvad der passede ham.

Ikke mindst når det kom til kvinder.

Der har længe været ønske om, at Andrew Cuomo skulle trække sig fra posten som guvernør i New York. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Der har længe været ønske om, at Andrew Cuomo skulle trække sig fra posten som guvernør i New York. Foto: MIKE SEGAR

Over adskillige måneder har den ene kvinde efter den anden stået frem med anklager om sexchikane begået af Andrew Cuomo i hans mere end ti år som guvernør i New York.

I sidste uge landede en rapport, som både Andrew Cuomo og hans modstandere har ventet med spænding.

Og her kunne man læse, at omkring et dusin kvinder har været genstand for upassende berøringer og kommentarer fra guvernøren.

Den 165 sider lange rapport var så belastende, at Cuomo, der længe har klynget sig til guvernørsædet, mistede sine sidste støtter.

Selv den demokratiske præsident og ven, Joe Biden, opfordrede guvernøren til at gå af, efter rapporten så dagens lys.

»Når man tager omstændighederne i betragtning, så er den bedste måde, jeg kan hjælpe, ved at træde til side og lade regeringen komme tilbage til arbejdet med at lede. Og derfor gør jeg det,« sagde Andrew Cuomo fra sit kontor i Midtown på Manhattan tirsdag.

Han benægter selv, at anklagerne skal være sande.

Det hele har peget i den retning længe.

New York Governor Andrew Cuomo walks on the grounds of the Governor's Mansion following allegations that he had sexually harassed young women, in Albany, New York, U.S., March 12, 2021. REUTERS/Angus Mordant Foto: ANGUS MORDANT Vis mere New York Governor Andrew Cuomo walks on the grounds of the Governor's Mansion following allegations that he had sexually harassed young women, in Albany, New York, U.S., March 12, 2021. REUTERS/Angus Mordant Foto: ANGUS MORDANT

Og for omkring et halvt år siden kunne man da også læse her i B.T., at Andrew Cuomo snart måtte være færdig.

Det tog omkring seks måneder mere.

Alligevel var det så overraskende, at han selv valgte at trække sig, at New York Times beskrev udviklingen som en 'forbløffende vending af held' for en af USAs bedst kendte politikere.

Andrew Cuomo gik fra at være en af landets mest feterede ledere til at være uden et job og anklaget for stribevis af overgreb på bare halvandet år.