Natten til onsdag dansk tid har der været to meget omtalte valg i USA. Og resultaterne er nu ved at tikke ind.

Og allerede inden alle stemmer er talt op, så står det klart, at den amerikanske præsident, Joe Biden, får smæk af den størrelse, der kan mærkes længe efter.

Nattens valg var til guvernørposterne i de to delstater New Jersey og Virginia. Begge delstater, som Joe Biden vandt under sidste års præsidentvalg. Ganske komfortabelt.

Men det er ikke tilfældet natten til onsdag.

Her er sejren allerede blevet meldt ud til den republikanske udfordrer i delstaten Virginia, Glenn Youngkin. Og i New Jersey står det næsten helt lige, dog med en lille fordel til den republikanske udfordrer, Jack Ciattarelli.

Og det er en ren katastrofe for det Demokratiske parti og præsident Joe Biden. For nattens to valg kan ses som lakmusprøver for, hvordan den siddende præsident klarer sig. En slags minipræsidentvalg.

Det fortæller chefredaktør på Kongressen.com, Anders Agner.

»Det her er virkelig en streg i regningen for Joe Biden. Han vandt Virginia med 10 procent ved præsidentvalget for under et år siden. Og nu taber han Virginia, som ikke har haft en republikansk guvernør i et årti. Det er virkelig skidt for Biden og Demokraterne,« siger Anders Agner.

Republikanske Glenn Youngkin er den nye guvernør i delstaten Virginia. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Republikanske Glenn Youngkin er den nye guvernør i delstaten Virginia. Foto: JONATHAN ERNST

»Samtidig står det helt lige i New Jersey. Og bare det, at den delstat er i spil, siger noget om, hvor stor krise, der er for Joe Biden lige nu,« uddyber han.

Ved præsidentvalget 3. november sidste år vandt Joe Biden netop New Jersey med 16 procent. I skrivende stund fører republikanske Jack Ciattarelli kampen om guvernørposten mod den siddende demokratiske guvernør, Phil Murphy, med omkring 600 stemmer.

»Det her fordyber følelsen af krisen for Demokraterne og Joe Biden. At de taber en delstat, de ikke havde forventet at tabe, og der er helt dødt løb i en anden, de regnede med at sidde trygt på, det må skabe frygt hos dem. Ikke mindst når der kun er et år til midtvejsvalget,« siger Anders Agner.

Hvis den nuværende udvikling fortsætter for Biden og resten af det Demokratiske parti, så kan det blive et politisk blodbad, de kan se frem til ved det afgørende midtvejsvalg næste år.

»Man skal huske, at Demokraterne har et lille flertal i Repræsentanternes Hus og det står helt lige i Senatet. Så det her er en krise for Biden,« siger Anders Agner.