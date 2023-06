Fremtiden for en kæmpestor ørn af bronze fra tysk krigsskib er fortsat usikker.

Men i første omgang har den to meter høje og 350 kilo tunge galionsfigur fra det tyske krigsskib Admiral Graf Spee reddet livet.

Planer om at smelte den enorme naziørn er nemlig nu blevet skrottet, skriver BBC.

Ørnen blev bjærget i 2006 fra Admiral Graf Spee, som blev sænket ud for Montevideo i Uruguay den 17. december 1939 i begyndelsen af Anden Verdenskrig.

På det tidspunkt havde det tyske krigsskib været en stor trussel for de allierede styrker, da det allerede havde sænket otte handelsskibe på få måneder.

Admiral Graf Spee blev efter krigens første store søslag sænket af dets egen kaptajn.

Vraget af Admiral Graf Spee Wreck ved La Plata ved Montevideo. Skibet blev sænket af egen besætning den 17. december 1939. Foto: Wz-Bilddienst/AP/Ritzau Scanpix

På det tidspunkt var skibet kraftigt beskadiget, og kaptajnen frygtede, at skibet kunne afsløre afgørende tyske hemmeligheder, hvis det blev beslaglagt af britiske styrker.

I 2006 lykkedes det at bjærge galionsfiguren, den enorme ørn, som står med udstrakte vinger over et hagekorssymbol.

Ørnen har et vingefang på 2,8 meter.

I 2022 fastslog en domstol, at ørnen tilhørte Uruguay, og i fredags havde landets præsident Luis Lacalle Pou annonceret, at man havde tænkt sig at smelte den om og omdanne den til en statue af en due.

»Det slog os, at dette symbol på krig kunne gennemgå en forandring til et fredssymbol eller forening som en due,« sagde præsidenten fredag.

Og en kunstner var allerede blevet udpeget til opgaven.

Galionsfiguren fra Admiral Graf Spee blev bjærget i 2006. Foto: Miguel Rojo/AFP/Ritzau Scanpix

Men de planer er altså nu blevet skrottet. Det skete allerede søndag.

»I de få timer, som er gået, har et overvældende flertal vist sig ikke at være enige i den beslutning. Når man sigter efter fred, så er det første, man han brug for, at skabe sammenhold, og det gjorde dette tydeligvis ikke,« siger præsident Luis Lacalle Pou efterfølgende.

Naziørnen fra Admiral Graf Spee har tidligere været udstillet på museum i Uruguay.

Det var imidlertid en kort udstilling, for det officielle Tyskland klagede og frabad sig overfor Uruguay, at man udstillede nazistisk udstyr.

Indtil videre er fremtiden altså særdeles usikker for naziørnen fra det tyske krigsskib.