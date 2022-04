»Galning, tag hjem!«

Sådan lød tilråbene fra hundredvis af srilankanere, da de fredag gik på gaden for at demonstrere. Det skriver The Guardian.

Demonstranternes vrede var særlig rettet mod én bestemt magtfuld herre i Sri Lanka. For landets borgere er særdeles utilfredse med, hvordan Sri Lanka bliver styret.

Sri Lanka er nemlig endt i en enorm krise, og mange indbyggere ønsker, at præsidenten i Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, sammen med både finans-, landbrugs og premierministeren, som alle er præsidentens brødre, pakker deres ting fra præsidentpaladset og 'tager hjem', som demonstranterne råbte på.

»Vi sikrer os at oplade vores telefoner i de timer, hvor vi har elektricitet, men internettet er meget ustabilt, fordi telemasterne ikke virker ordentligt. Supermarkederne er lukkede, fordi de intet elektricitet har til at have lys tændt eller mad på køl. Vi betaler to eller tre gange så meget, i forhold til normalt, for basale fødevarer.« siger embedsmanden Zainoor Adnan til mediet.

Men demonstrationerne holdt sig uheldigvis ikke kun til vredesudbrud.

En bil i flammer ovenpå optøjerne. Foto: ISHARA S. KODIKARA

Fordi nogle demonstranter gik steppet videre og forsøgte at storme Gotabaya Rajapaksas præsidentpalads. Og det førte til nogle voldsomme scener.

Sikkerhedsstyrker var sat på jorden og valgte at affyre tåregas og vandkanoner mod demonstranterne.

Omkring 50 personer er kommet til skade i forbindelse med demonstrationerne. Derudover er 45 personer blevet anholdt.

Forsøget på at storme paladset blev dog ikke til noget, men hvis det gjorde, havde demonstranterne nok også fået en lang næse.

Præsidenten Gotabaya Rajapaksa var nemlig slet ikke til stede på paladset, som demonstranterne gik ud fra. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Op til weekenden erklærede Sri Lankas præsident undtagelsestilstand i hele østaten, mens der fredag blev indført udgangsforbud i og omkring hovedstaden Colombo. Udgangsforbuddet gælder frem til mandag morgen.