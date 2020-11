Thailands påstand om, at landet har beslaglagt ketamin for over seks milliarder kroner, viser sig nu at bero på 'en misforståelse'. Det oplyser Thailands justitsminister.

Ketamin er et narkotikum, men de beslaglagte 11,5 ton viser sig ifølge test i laboratorier at være trinatriumphosphat, og det benyttes mest i rengøringsmidler.

Justitsminister Somsak Thepsuthin sagde, at 'det var en teknisk fejl', som havde ført til det forkerte resultat. Det skriver BBC.

Myndighederne beslaglagde stoffet tidligere i november, og de erklærede da, at det var Thailands største beslaglæggelse af ketamin nogensinde!

Thailands justitsminister, Somsak Thepsutin (i midten), og andre embedsmænd inspicerer, hvad de troede var ketamin, 12. november 2020. Foto: THE ONCB / HANDOUT Vis mere Thailands justitsminister, Somsak Thepsutin (i midten), og andre embedsmænd inspicerer, hvad de troede var ketamin, 12. november 2020. Foto: THE ONCB / HANDOUT

Ketamin bruges ofte som et bedøvelsesmiddel, men på grund af dets hallucinerende virkning bruges det oftest som narkotika. Det kan give alvorlige skader og endda være dødeligt, hvis det bruges på denne måde.

Trinatriumphosphat er en hvidlig substans, som kan bruges til at fjerne pletter. Det kan også bruges som tilsætning i madvarer.

»Det var en misforståelse, som vort bureau må acceptere (tage ansvaret for, red.),« udtalte Somsak til avisen Bangkok Post..

Han forklarede, at de foreløbige test, som skulle blive lilla, hvis de fik ketamin tilført, på lignende måde blev lilla, når der blev tilført trinatriumphosphat.

Generalsekretæren for Office of Narcotics Control Board, Wichai Chaimongkhon, inspicerer, hvad han troede var ketaminsække. Foto: THE ONCB / HANDOUT Vis mere Generalsekretæren for Office of Narcotics Control Board, Wichai Chaimongkhon, inspicerer, hvad han troede var ketaminsække. Foto: THE ONCB / HANDOUT

Men da substansen blev testet igen i laboratoriet af narkotikapolitiet, blev det fastslået, at mindst 66 af sækkene indeholdt rengøringsmiddel.

Ifølge Reuters blev der i alt fundet 475 sække 12. november. Der var i alt 11,5 ton i de sække, der blev beslaglagt på et lager.

Justitsminister Somsak Thepsuthin har senere indrømmet, at det 'måske var for tidligt at indkalde til pressekonference' så tidligt i efterforskningen, siger Bangkok Post.