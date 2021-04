Omkring klokken 23 dansk tid trådte en dommer i amerikanske Minneapolis frem og afsagde en dom, der skabte glæde rundt omkring i verdenen.

Her blev den tidligere betjent Derek Chauvin nemlig kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år.

Imens stod en gigantisk menneskemængde foran retten og afventede de gyldne ord, og da dommeren så ad flere omgange sagde »guilty«, kunne det i den grad høres.

Med skilte og bannere i luften jublede menneskemængden i flere minutter og råbte ting som »retfærdighed!« og »black lives matter«.

Men det var ikke kun foran retsbygningen, at domsafsigelsen affødte jubel og glæde.

I en video, som ABC News har delt, kan man se, hvordan George Floyds familie sidder og følger med, da dommen er ved at blive afsagt.

WATCH: George Floyd's family reacts to the conviction of Derek Chauvin on all three counts in the death of George Floyd. https://t.co/6nN46Fosol pic.twitter.com/15Q5jiE3oB — ABC News (@ABC) April 20, 2021

Og så springer de pludselig op.

Hænderne kastes op i luften, og flere gange hører man »yes, yes, yes!« blive råbt.

Tager man et kig på de sociale medier, er der også mange positive tilkendegivelser om domsafsigelser, men flere understreger, at kampen slet ikke er slut endnu.

En af dem er eksempelvis Justin Timberlake.

»Denne dom er bare det første skridt i en lang række af uretfærdighed imod det sorte fællesskab uden konsekvenser. Arbejdet er ikke tæt på at være færdigt. Mens der er mange andre familier, der venter på retfærdighed, tilhører mit hjerte lige nu George Floyds familie,« skriver stjernen på Twitter.

This verdict is just the first step in a long line of injustice against the Black community, often with no consequences. The work is not nearly done. While there are many more families waiting for justice, my heart is with George Floyd’s family right now. #PoliceReformNOW @NAACP — Justin Timberlake (@jtimberlake) April 20, 2021

Chauvin blev kendt skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf den mest alvorlige drejer sig om forsætligt drab. Han risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen vil finde sted om cirka to måneder.

Den hvide betjent blev tiltalt for drab, efter at han i maj sidste år placerede sit knæ på Floyds hals i over ni minutter.

Undervejs sagde 46-årige Floyd flere gange, at han ikke kunne trække vejret. Hændelsen blev filmet på video og gik senere verden rundt.