Havisen omkring Antarktis er tyndere og mindre end nogensinde tidligere om vinteren, viser nye satellitdata.

Det bekymrer eksperter, som advarer om vidtrækkende konsekvenser, skriver BBC.

Isen, som flyder på overfladen i det antarktiske hav, måler nu under 17 millioner kvadratkilometer.

Det lyder måske af meget, men det er halvanden million kvadratkilometer under det gennemsnitlige historiske niveau for september – og et godt stykke under tidligere bundrekorder.

Det manglende isareal er cirka 35 gange så stort som Danmark.

Når det er et stort problem, så skyldes det, at de enorme is-overflader omkring Antarktis er med til at regulere temperaturen på Jorden, da den hvide overflade reflekterer solenergi tilbage ud i atmosfæren.

Og samtidig sørger isen for, at vandet i havet umiddelbart under den, bliver relativt afkølet.

Uden isens afkøling af planeten kan Antarktis gå fra at være Jordens køleskab til at være Jordens radiator, som BBC formulerer det.

»Det er så langt fra noget andet, vi hidtil har set. Det er nærmest forbløffende,« siger Walter Meier, som følger isens niveau for National Snow and Ice Data Center.

Han er ikke optimistisk omkring udsigten til, at isen gendannes i tilstrækkelig grad denne vinter.

Antarktis har tidligere været et kontinent, der har været regnet for immunt overfor ekstreme vejrhændelser. Og indtil 2016 voksede havisniveauet faktisk.

I marts 2022 blev kontinentet imidlertid ramt af en ekstrem hedebølge, hvor temperaturen lå omkring minus 10 grader Celsius på et tidspunkt, hvor den ellers 'burde' ligge tættere på minus 50 grader Celsius.

I de seneste tre somre har isniveauet sat ny bundrekord, senest altså februar 2023.