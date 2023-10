Det er en sand gyser, der netop nu udspiller sig i Polen. Og det er slet ikke slut.

Parlamentsvalget søndag har nemlig vist sig at udløse et gigantisk drama. Det er ikke kun i Polen, de venter i spænding. I store dele af Europa holder de vejret.

»De tæller, og de tæller,« siger lektor emeritus ved SDU og Polenekspert Svend Gottschalk til B.T.

I en årrække har det højreorienterede parti Lov og Retfærdighed (PiS) siddet med regeringsmagten.

Her har det østeuropæiske land med Jaroslaw Kaczynski i spidsen trukket Polen i en mere og mere antidemokratisk retning.

Blandt andet har regeringen været inde og pille ved magtens tredeling, mens livet for minoriteter – eksempelvis lgbt+ – er blevet gjort mere besværligt. Samtidig er medierne i landet blevet stækket.

Selvom det fortsat ser tæt ud i Polen, så tyder det på, at oppositionen med den tidligere EU-præsident Donald Tusk i spidsen kan ende med magten.

Og derfor er der en forsigtig jubel blandt de mere liberale kræfter i Polen oven på søndagens valg.

Jaroslaw Kaczynski, leder af Lov og Retfærdighed, ser ud til at tabe regeringsmagten i Polen efter søndagens valg. Foto: Kacper Pempel/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er et meget afgørende gennembrud for oppositionen. Det er selve demokratiet i Polen, der er på spil. Hvis PiS havde vundet – som det tyder på, de ikke gør – så havde de kunnet forsætte deres forfølgelse af oppositionen, stækkelse af medier og minoriteter, konflikt med EU og afmontering af magtens tredeling,« siger Svend Gottschalk.

»Alle de ting, som PiS har gjort, kan formentlig blive rullet tilbage,« uddyber han.

Svend Gottschalk understreger, at det endnu langt fra er garanteret, at oppositionen ender som vinder.

Lov og Retfærdighed står efter søndagens valg – hvor der fortsat tælles stemmer – til at blive det største parti i Polen. Men det er ikke med mere end omkring 36,6 procent af stemmerne, som det står nu.

Dermed skal partiet ud og finde samarbejdspartnere i den resterende del af det kommende polske parlament.

Men det får de svært ved. Blandt andet har partiet Den tredje vej afvist at indgå i forhandlinger med Lov og Retfærdighed.

Og dermed ser banen ud til at være kridtet op til, at Donald Tusk kan forsøge at danne regering.

Det kræver et flertal af de 460 sæder i det polske parlament, og det kan Tusks parti Borgerkoalitionen formentlig opnå med sine omkring 161 pladser lagt sammen med Den tredje vejs 57 pladser og Venstrepartiets 30 pladser.

Dermed vil de tre partier have 248 pladser, hvilket er nok til et flertal i parlamentet.

Den tidligere EU-præsident Donald Tusk ser ud til at blive den helt store vinder ved søndagens valg i Polen. Foto: Janek Skarzynski/AFP/Ritzau Scanpix

Er Donald Tusk succesfuld med den mission, så kan den tidligere EU-præsident selv tage en stor del af æren, fortæller Svend Gottschalk.

»Hvis det viser sig som en sejr for oppositionen, så er det også Donald Tusks store sejr. Han har fået folk til at stemme,« siger den danske ekspert om valget i Polen, der er blevet kaldt det vigtigste i landet siden kommunismens fald.

Det har også afspejlet sig i valgdeltagelsen på omkring 73 procent, der ikke er set højere siden 1989, hvor netop kommunismen faldt i landet.

På det polske demokratis vegne skal man glæde sig, slog Donald Tusk fast søndag aften fast. Her blev hans parti næststørst i det polske parlament.

»Jeg har aldrig været så glad i hele mit liv, som jeg er i dag over vores andenplads. Polen har vundet, demokratiet har vundet. Vi har fjernet PiS fra magten,« sagde Tusk.

Og Svend Gottschalk er ikke uenig.

»Det er nogle enormt interessante og afgørende dage i Polen. Det havde været en katastrofe, hvis de havde bevæget sig yderligere i en retning, hvor de muligvis var på vej ud af EU.«

»Det er virkelig afgørende for Polens og Europas fremtid, hvis oppositionen lykkes,« siger han.

Det endelige valgresultat forventes at ligge klar i løbet af tirsdag.