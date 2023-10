Tirsdag er mange demokratisksindede i Polen – og resten af Europa for den sags skyld – åndet lettet op.

Alt tyder nemlig på, at en koalition af oppositionspartier har vundet weekendens parlamentsvalg, hvor selve demokratiet i et af Europa store lande, ifølge en ekspert, har været på spil.

Med så godt som alle stemmer nu optalt fra søndagens valg i Polen står det nemlig klart, at regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS) med Jaroslaw Kaczynski i spidsen mister sit flertal.

Partiet bliver det største parti i det polske underhus med 35,4 procent af stemmerne.

Men oppositionen med den tidligere EU-præsident Donald Tusk i spidsen kan mønstre flertal, hvis de kan finde ud af at samarbejde.

Og det er fortsat det store spørgsmål.

For Tusks parti, Borgerkoalitionen, skal finde ud af at gå sammen med partierne Den tredje vej og Venstrepartiet, hvis de skal gøre sig håb om at danne regering.

Meget tyder dog på, at de tre partier vil gøre et grundigt forsøg. De er nemlig alle gået til valg på at ændre kursen i det østeuropæiske land.

Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix

Her har Lov og Retfærdighed gennem to valgperioder trukket Polen i en mere og mere antidemokratisk retning.

Eller som lektor emeritus ved SDU og Polen-ekspert Svend Gottschalk udlagde det mandag for B.T.

»Det er et meget afgørende gennembrud for oppositionen. Det er selve demokratiet i Polen, der er på spil. Hvis PiS havde vundet – som det tyder på, de ikke gør – så havde de kunnet forsætte deres forfølgelse af oppositionen, stækkelse af medier og minoriteter, konflikt med EU og afmontering af magtens tredeling,« sagde Svend Gottschalk.

»Alle de ting, som PiS har gjort, kan formentlig blive rullet tilbage,« uddybede han.

Deltagelsen ved valget søndag bar da også præg af, at der var usædvanligt meget på spil.

Omkring 74 procent mødte op for at stemme.

Det er historisk højt, da det overgår stemmetallet fra 1989, da Polen gik fra kommunistisk til demokratisk.

Det var da også en lykkelig Donald Tusk, som søndag erklærede sit parti for den store vinder.

Foto: Kacper Pempel/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig været så glad i hele mit liv, som jeg er i dag over vores andenplads. Polen har vundet, demokratiet har vundet. Vi har fjernet PiS fra magten,« sagde Tusk.

Men arbejdet er først lige begyndt.

Den polske præsident, den PiS-venlige Andrzej Duda, har nu 30 dage til at indkalde de vindende parter til at forsøge at danne regering.

Hvis det lykkes, står Donald Tusk og resten af den nye regering med et enormt arbejde foran sig med at forsøge at rette op på den kurs, Polen var i.

Her har man blandt andet lagt sig ud med EU, da PiS afmonterede en del af retsvæsenets uafhængighed. Det betød blandt andet, at EU-støttemidler til milliarder af kroner i coronahjælp er blevet indefrosset.

Selvom demokratielskere i Polen – og store dele af Europa – ser ud til at kunne ånde lettet op, så er arbejdet først lige begyndt.

Og som Svend Gottschalk sagde:

»Det er nogle enormt interessante og afgørende dage i Polen.«