Et 335 meter langt fragtskib, som stødte på grund 13. marts, er trods flere forsøg fortsat ikke kommet fri, rapporterer The Guardian.

Det vakte opsigt over hele verden, da skibet Ever Given for et år siden stødte på grund og blokerede Suez-kanalen for trafik i en uge.

Nu er samme rederi ramt af endnu et mareridt, og indtil videre har det denne gang stået på i tre uger.

Således ligger det 335 meter lange Ever Forward, som er søsterskib til Ever Given, stille i Chesapeake Bay sydøst for Baltimore, og det har containergiganten gjort siden 13. marts.

Nu vil myndighederne, efter forgæves forsøg på at fjerne havbund og bruge slæbebåde for at få skibet fri, prøve en ny metode.

Man vil lette skibets vægt ved at læsse nogle af de 5.000 containere ombord på skibet af.

I modsætning til den famøse situation med Ever Given, så blokerer Ever Forward ikke andre skibes adgang, ligesom der heller ikke vurderes at være risiko for forurening.

Amerikanske medier har imidlertid fundet frem til én person, Tracy Alloway, som er direkte ramt af situationen. Samtlige af hendes ejendele ligger nemlig pakket ned i en container ombord på skibet.

»Vi er ofre for tidevandets luner og redningsbesætningen på Ever Forward. Alt indholdet fra vores lejlighed, alle vores møbler, masser af bøger, ting af affektionsværdi ligger alle i en container i Chesapeake Bay,« siger Tracy Alloway, som ellers var i gang med at flytte fra Hong Kong til New York, ifølge the Guardian til NBC Washington.