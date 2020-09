En gigantisk bombe er blevet smidt ind i den amerikanske valgkamp.

Længe har demokraternes præsidentkandidat Joe Biden ført i meningsmålingerne. Det har han for så vidt også stadig med solid margin. Men et helt andet sted er det nu republikanernes Donald Trump, der fører.

Onsdag kunne nyhedsbureauet Reuters skrive, at Donald Trump står som favorit hos en af de helt store bookmakere.

Det er første gang, at Trump har føringen hos netop en markant figur på spilmarkedet.

Det kan ikke undervurderes.

Det givne bookingselskab er Betfair, som er baseret her i Europa.

Onsdag stod Donald Trump til at give indsatsen tilbage ved en sejr, mens Joe Bidens odds lå på 1,05 gange pengene igen.

Helt tæt løb, med en lille, men ikke ubetydelig føring til Donald Trump.

Og det er ikke kun hos Betfair, Trump nu har overtaget føringen blandt bookmakerne.

Også hos Nordicbet fører Trump nu. Han giver således kun 1,81 gange pengene igen for en sejr 3. november, mens Joe Biden i skrivende stund giver 1,91 gange pengene igen.

Det samme billede ser man torsdag formiddag hos Unibet med 1,86 for en Trump-sejr og 1,95 gange pengene igen for en Biden-sejr.

Men der er en potentiel hage ved historien.

Odds styres blandt andet af, hvor mange der spiller på et bestemt resultat. Og ifølge Reuters oplevede Betfair i løbet af den forgangne weekend flere større spil på en Trump-sejr, hvilket var med til at flytte odds nedad for en Trump-sejr.

Blandt andet blev der indgået fire væddemål på over 10.000 britiske pund, hvilket svarer til mere end 83.000 kroner. Tre af dem faldt på Trump som vinder.

Et enkelt væddemål beløb sig til mere end 50.000 pund for en Trump-sejr, svarende til mere end 400.000 kroner.

Det er dog ikke udelukkende dårligt nyt for Joe Biden.

Onsdag aften, amerikansk tid, tikkede fremragende nyheder ind for demokraternes præsidentkandidat.

De første nationale meningsmålinger efter de to store partiers konventer er blevet udført og udgivet.

Og de viser et markant spring i føringen til Joe Biden.

Blandt andet har en måling for Economist og Yougov en føring til Biden på 11 procentpoint. 51 procent af stemmerne til Biden, 40 procent til Trump.

NEW POLLS OUT TODAY



Quinnipiac: Biden 52%, Trump 42%

(+10)



USAT/Suffolk: Biden 50%, Trump 43%

(+7)



Reuters/Ipsos: Biden 47%, Trump 40%

(+7)



Grinnell/Selzer: Biden 49%, Trump 41%

(+8)



Economist/YouGov: Biden 51%, Trump 40%

(+11) — Sahil Kapur (@sahilkapur) September 2, 2020

En Quinnipac-måling viser en føring på 10 procentpoint til Biden, mens en Reuters-måling viser en føring på syv procentpoint.

Gigantiske føringer til Biden blot to måneder inden valget finder sted 3. november.