Et gigantisk akvarium er tidligt fredag morgen kollapset på et hotel i Berlin.

Det har betydet, at en million liter vand og omkring 1.500 fisk er endt på gulvet ved Radisson Collection Hotel i Dom Aquare-komplekset i den centrale del af den tyske hovedstad.

Ifølge Bild.de er to personer kommet til skade ved ulykken.

De skulle være blevet ramt af glasstykker, for i forbindelse med sammenstyrtningen af den såkaldte AquaDom, der skulle være 'verdens største cylindriske akvarium', blev mange døre og vinduer ligeledes ødelagt. Her kan du se ødelæggelserne:

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Bild.de skriver, at politi og brandvæsen blev alarmeret om hændelsen kl. 6 i morges, og der er »hundredvis« af redningsfolk på hotellet.

De omkringliggende gader er afspærret, har Berlins Politi og Berlins Trafikinformation tidligere fredag morgen skrevet på Twitter, da der er »ekstremt store mængder vand på kørebanerne«.

Det store akvarium, der er en populær seværdighed i området nær Alexanderplatz, er 16 meter højt og 11,5 meter i diameter, og der indeholdt indtil fredag morgen mere end 100 forskellige arter af fisk.

Af Dom Aquares hjemmeside fremgår det, at det kun er få siden, at vandtanken gennemgik en større renovering, der varede lige omkring et år inden genåbningen i efteråret 2020.

Opdateres …