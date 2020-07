Det er ikke ligefrem, fordi der mangler penge på Elon Musks kistebund, men ikke desto mindre er der højst sandsynligt en gigantisk sum kommende hans vej inden længe.

En voldsom aktiestigning i Tesla er nemlig ved at aktivere næste skridt i en bonusaftale fra 2018.

Den 48-årige excentriske rigmand er yderst tæt på det 12. skridt i bonusaftalen. Et skridt, som vil sikre ham milliarder af dollars i aktieoptioner. Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet er Tesla-aktien steget med over 40 procent de seneste uger, således at markedsværdien af Elon Musks hjertebarn er oppe på 259 milliarder dollars.

Det betyder, at Teslas gennemsnitlige markedsværdi over de seneste seks måneder er nået til et rekordhøjt niveau på 138 milliarder dollars.

Og når det højst sandsynligt lykkes Tesla at få den gennemsnitlige markedsværdi op på 150 milliarder dollars, vil Elon Musk have nået det næste skridt i den førnævnte bonusaftale fra 2018.

Bonusaftalen giver Tesla-stifteren mulighed for at købe aktier for 1,69 millioner dollars i bilfirmaet. Aktier, som på grund af bonusaftalen kun vil koste ham 350 dollars stykket.

Aktierne koster ellers ifølge den nuværende kurs hele 1.400 dollars.

Det vil sige, at Elon Musk, i teorien vil kunne tjene 1,8 milliarder dollars - knap 12 milliarder danske kroner - hvis han vælger at sælge aktierne igen.

Da der kun er tale om aktieoptioner, må Elon Musk selv bestemme, om han vil købe aktierne eller ej.

Hvis han køber dem, er optionerne gyldige i op til fem år. Og hvis han indløser dem, må han ikke sælge dem igen, før der er gået yderligere fem år.

Ifølge Bloomberg lyder Elon Musks formue på cirka 63 milliarder dollars, hvilket svarer 416 milliarder kroner. Det skriver Finans.

Før rigmanden opnåede første skridt i bonusaftalen, hvilket han gjorde tilbage i maj, var han ifølge Bloombergs Billionaires Index på en 22. plads over verdens rigeste.

Han er nu på en 12. plads og vil - ifølge mediet - højst sandsynligt hive titlen som verdens rigeste mand hjem, hvis han formår at indløse de sidste 11 skridt i bonusaftalen i løbet af dette årti.