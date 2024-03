Ben & Jerry's, Dove og Magnum-is.

Du kender de berømte produkter, og måske lægger du også gerne et par ekstra håndører for at få fingrene i en is eller en sæbe med det rigtige navn.

Nu skal Unilever – firmaet bag de ikoniske varemærker – skære ned.

Tirsdag meddelte virksomheden, at 7500 medarbejdere mister jobbet, forretningsgangene skal effektiviseres, og den berømte isforretning sælges fra.

Ifølge ABC News skal Unilever spare 800 millioner euro eller næsten seks milliarder danske kroner.

I dag er der omkring 128.000 ansatte på verdensplan, og afskedigelserne ventes primært at falde mellem de administrativt ansatte.

Unilever forventer, at udskilningen af isforretningen bliver gennemført i slutningen af 2025.

Når det er sket, vil virksomheden fokusere på andre varemærker med såkaldte 'komplementære driftsmodeller,' skriver Bloomberg News.

Da nyheden om spareplanen breakede ved morgenstunden, steg Unilever-aktien med fire procent.