Det er dyrt at omstille produktionen fra benzin- til elbiler.

Rigtigt dyrt.

Det får de ansatte hos bilgiganten Ford nu for alvor at føle.

Ifølge The Wall Street Journal står virksomheden overfor en større fyringsrunde.

Fyringerne ventes at blive annonceret i næste uge, og de vil nok primært falde i USA.

En talsmand for Ford ønsker ikke at bekræfte en kommende fyringsrunde, men til The Wall Street Journal siger han:

»Som vi har sagt, inkluderer en del af den løbende styring af vores forretning at tilpasse vores globale bemanding til at opfylde fremtidige forretningsplaner, samt at forblive konkurrencedygtige på omkostningerne, efterhånden som vores branche udvikler sig.«

I august fyrede Ford 3.000 ansatte, og tidligere på året meddelte virksomheden da også, at den forventede at reducere antallet af medarbejdere i Europa med 3.800.

Set fra bilproducenternes side er problemet med omstilling til el, at de tjener mere på benzindrevne køretøjer.

Ford har forpligtet sig til at bruge 50 millioner dollar frem til 2026 for at fremskynde skiftet til elbiler.

Ledelsen i firmaet har selv tidligere været ude at sige, at man er kommet for sent i gang med omstillingen, og det koster dyre lærepenge.

Flere bilgiganter har fået voldsomme problemer efter lang tid med stigende renter og inflation.