Et brasiliansk hangarskib sejler lige nu i ring midt i Atlanterhavet.

Ingen lande vil lade skibet lægge til havn hos dem, og derfor vil rederiet nu sænke skibet ude i Atlanterhavet.

Men udsigten til at skibet skal ned på havets bund, har nu fået flere store miljøorganisationer til at protestere, da skibet blandt andet indeholder store mængder af det giftige stof asbest. Det skriver New York Times.

Der var ingen, der regnede med den absurde situation, da det pensionerede hangarskib São Paulo stævnede ud fra Brasilien.

Skibet, der blev taget ud af brug i 2000, blev købt af et tyrkisk rederi, der regnede med at tjene penge på at sælge dele af skibet, efter det blev hugget op.

Derfor blev det brasilianske krigsskib sendt mod Tyrkiet, hvor det skulle hugges op, hvorefter de værdifulde dele af skibet kunne sælges.

Men en miljøorganisation protesterede mod at få skibet til Tyrkiet, da de mente, at rederiet løj om, hvor meget giftigt materiale der var på skibet.

»Vi lavede en scene,« fortæller miljøaktivisten Jim Puckett til New York Times. Til sidst blev omtalen så stor, at regeringen lyttede, og skibet blev sendt tilbage mod Brasilien.

Problemet er, at brasilianerne også havde hørt, hvad miljøaktivisterne sagde. Skibet fik derfor ikke lov til at komme tilbage til Brasilien.

Nu er det tyrkiske rederi i den absurde situation, at de ikke kan få lov til at lægge skibet til nogen steder, da ingen andre lande er interesserede i at modtage det giftige skib.

Derfor har Sao Paolo nu sejlet i cirkler ud for Brasilien i flere uger. Skibet er begyndt at tage vand ind, og sammen med den brasilianske flåde, vil rederiet nu sænke skibet midt i Atlanterhavet.

Problemet er, at sænkningen af skibet i internationale farvande kan være en overskridelse af den internationale miljølov, da et land ifølge loven skal tage giftigt materiale tilbage, hvis det ikke lykkes at eksportere det.

Derudover har flere miljøorganisationer klaget over miljøskaderne, der vil komme af at sænke skibet.

Men flåden vurderer, at det er uundgåeligt, at skibet synker. Derfor giver det brasilianske miljøministerium flåden ret i, at det klogeste at gøre er at sænke skibet ude i Atlanterhavet.

Derfor regner den brasilianske flåde med, at det asbestfyldte hangarskib inden for kort tid vil ende på havets bund.