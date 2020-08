Det kan være farligt for helbredet at være uvenner med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det har flere af hans kritikere opdaget på den hårde måde.

Nogle er blevet skudt og andre dødeligt forgiftet med radioaktive stoffer eller avancerede gifte. Og atter andre er sluppet med livet i behold efter store smerter og hospitalsbehandling.

Torsdag morgen dukkede et nyt eksempel op.

Under en flyvetur hjem til Moskva fra byen Tomsk i det vestlige Sibirien fik det bedste aktuelle bud på en russisk oppositionsleder – den 44-årige Aleksej Navalnyj – pludselig store smerter og begyndte at miste bevidstheden.

Flyets kaptajn besluttede resolut at sikkerhedslande i byen Omsk, hvor forskrækkede medpassagerer straks efter landingen kunne se Navalnyj ligge ubevægelig på en båre, mens han blev løftet løftet ind i en gul ambulance med blå blink.

Ifølge oppositionslederens talsmand var han blevet forgiftet.

'Vi formoder, at Aleksej blev forgiftet med noget, der blev blandet i hans te. Det var det eneste, han drak her til morgen. Lægerne siger, at giften blev optaget i kroppen hurtigt på grund af den varme væske. Aleksej er nu bevidstløs,' skrev talsmanden, Kira Yarmysh, kort efter på Twitter.

Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er flere gange blevet anholdt og fængslet, når han har forsøgt at organisere demonstrationer mod Vladimir Putins styre. Foto: VASILY MAXIMOV

Navalnyjs tilstand på en intensivafdeling på hospitalet i Omsk er uvis. Han meldes ifølge nyhedsbureauet Reuters både i livsfare og i stabil tilstand.

Hvis Navalnyj er blevet bevidst forgiftet, vil det ikke være første gang, at Putins fjender er blevet efterstræbt på den måde.

Særligt i Storbritannien har russiske agenter tilsyneladende haft travlt med at angribe de russiske myndigheders fjender.

I 2006 døde den tidligere agent for den russiske sikkerhedstjeneste FSB Alexander Litvinenko, da han havde drukket en kop te med det radioaktive stof polonium-210 i selskab med to russiske agenter på en hotelbar i London.

På sit dødsleje beskyldte Litvinenko direkte Putin for at have beordret hans langsomme og pinefulde død.

Og i 2013 døde en anden af Putins dødsfjender – eksil-oligarken Boris Berezovskij – under mystiske omstændigheder i sit hjem i Berkshire.

Og i marts 2018 blev den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter Julia fundet bevidstløse på en bænk uden for et indkøbscenter i Salisbury i det sydlige England.

Både Sergej Skripal og hans datter var blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som det russiske militær udviklede i 1970'erne og 1980'erne. Giften er beskrevet som en af de mest dødelige, der nogensinde er fremstillet. Begge overlevede dog efter at have været indlagt i over to måneder.

Den tidligere KGB- og FSB-agent Alexander Litvinenko (th.) ses her på et arkivfoto fra Rusland i 1998 med en maskeret kollega. I 2006 blev han dræbt med en radioaktiv gift i London. Foto: SERGEI KAPTILKIN

Men også inden for Ruslands grænser lever Putins fjender livet farligt.

I 2006 blev den systemkritiske journalist Anna Politkovskaja myrdet med skud i en trappeopgang i Moskva, efter hun ifølge sit eget udsagn tidligere var blevet forsøgt forgiftet på vej til en reportagetur til Tjetjenien. En ledsager fra hendes avis døde af samme forgiftning.

Og i efteråret 2018 måtte et medlem af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot flyves til behandling i Tyskland, efter at han angiveligt var blevet forgiftet i en retsbygning i Moskva.

I protest mod bl.a. Putin havde aktivisten Pjotr Versilov været med til at storme banen under VM-finalen i fodbold samme år i Moskva. Det kostede ham 15 dages fængsel og efter forgiftningen en periode med både nedsat syn, taleevne og førlighed.

Flere fjender af den russiske præsident Vladimir Putin har fået en dramatisk død som følge af forgiftning eller skudsår. Foto: SPUTNIK

Tilbage på hospitalet i Omsk ligger fortsat den nuværende oppositionsleder Aleksej Navalnyj, der længe har været en af præsident Vladimir Putins mest åbenmundede kritikere.

I juli kaldte han afstemningen om en stor forfatningsreform, der kan sikre Putin posten frem til 2036, 'en kæmpestor løgn'.

Aleksej Navalnyj forsøgte i 2018 at stille op til præsidentvalget. Han blev dog nægtet at komme på stemmesedlen.

Han er flere gange blevet anholdt og fængslet for at have arrangeret demonstrationer mod Putin og hans styre.

Der skal være lokalvalg i Rusland i næste måned, og også i den sammenhæng har Navalnyj forsøgt at få indflydelse sammen med sine støtter.